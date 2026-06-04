Star-Quarterback beendet Karriere und wird TV-Experte

SPORT1 04.06.2026 • 06:57 Uhr Russell Wilson tritt zurück und wechselt die Seiten. Der Star-Quarterback ist künftig als TV-Experte im Einsatz.

Russell Wilson hängt den Helm an den Nagel: Der Quarterback verkündete in einem Video sein NFL-Karriereende. „Thank You, Football. Love, #3″, schrieb Wilson in den Sozialen Medien.

Künftig bleibt der Super-Bowl-Champion dem Sport als TV-Experte treu. Wilson bestätigte, dass er ein Angebot von CBS Sports angenommen habe.

„Nun, da ich dieses neue Kapitel bei CBS Sports und ‚The NFL Today‘ beginne, bin ich so dankbar, dass ich weiterhin das tun kann, was ich am meisten liebe: Teil des großartigsten Sports der Welt zu sein“, sagte der 37-Jährige in einem emotionalen Abschiedsvideo.

Wilson gewann mit Seahawks den Super Bowl

Der einstige Quarterback startete seine Laufbahn in der besten Football-Liga der Welt im Jahr 2012, als ihn die Seattle Seahawks drafteten. Bereits in seinem zweiten Jahr konnte Russell mit dem Team den Super Bowl gewinnen.

Nach neun Jahren in Seattle wechselte Russell zu den Denver Broncos, die beiden vergangenen Jahre verbrachte er bei den Pittsburgh Steelers und den New York Giants. In der zurückliegenden Spielzeit bestritt Russell für die Giants allerdings nur noch drei Spiele.

NFL: Wilson wird TV-Experte

Während seiner Laufbahn warf der US-Amerikaner insgesamt 46.966 Yards, 353 Touchdowns und schaffte 114 Interceptions. In dieser Woche hatten US-Medien bereits berichtet, dass Wilson in Verhandlungen über eine Stelle bei der CBS-Sendung „NFL Today“ stehe.

Dort tritt er die Nachfolge des ehemaligen Quarterbacks Matt Ryan an, der den Sender verlassen hat, um neuer Präsident für den Football-Bereich bei den Atlanta Falcons zu werden.

—–