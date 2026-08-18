Er war 19 Jahre schwer erkrankt: Ex-NFL-Champion Brigance verstorben

SID 18.08.2026 • 07:00 Uhr Trauer in der NFL: Ex-Ravens-Linebacker O.J. Brigance stirbt nach einem langen Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS.

Der frühere Super-Bowl-Champion O.J. Brigance ist 19 Jahre nach seiner ALS-Diagnose verstorben. Das teilten die Baltimore Ravens aus der NFL mit, mit denen der ehemalige Linebacker in der Saison 2000/01 den Titel gewonnen hatte. Brigance wurde nur 56 Jahre alt, er lebte nach seinem Karriereende lange mit der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose.

„Wir sind zutiefst erschüttert über die schreckliche Nachricht, dass wir O.J. Brigance verloren haben“, sagte Ravens-Eigentümer Steve Bisciotti in einer Stellungnahme: „O.J. war eine geliebte Legende, ein Mentor und ein großartiger Mensch für alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen.“ Es sei ein „unglaublich trauriger Tag für Baltimore“.

Brigance litt seit 19 Jahren an ALS

Bei Brigance war ALS, eine schwere Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark angreift, im Jahr 2007 diagnostiziert worden. Fünf Jahre zuvor hatte er seine Karriere beendet.

Seinem Klub blieb Brigance als Berater weiter verbunden, mit seinem motorisierten Rollstuhl besuchte er Spiele und Trainingseinheiten der Ravens. Zum Kommunizieren nutzte Brigance ein Computerprogramm.