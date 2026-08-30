In der NFL ist ein echtes Sensations-Comeback wohl fix!

SPORT1 30.08.2026 • 22:27 Uhr Aaron Donald steht offenbar vor einem sensationellen NFL-Comeback. Zusammen mit Myles Garrett könnte er ein furchteinflössendes Duo bilden.

Aaron Donald wird nach seinem Rücktritt offenbar wieder für die Los Angeles Rams auflaufen – und das ausgerechnet neben Myles Garrett. Wie die ESPN-Reporter Adam Schefter und Ian Rapoport berichten, kehrt der 35 Jahre alte Defensive Tackle für die Saison 2026 in die NFC West zurück.

Die Spekulationen nahmen Fahrt auf, nachdem die Rams am 1. Juni Garrett von den Cleveland Browns holten und dafür Jared Verse sowie drei Draft-Picks abgaben.

NFL-Insider Jordan Schultz schrieb einen Tag später, er habe Donald per SMS wegen eines möglichen Comebacks kontaktiert – und die Antwort erhalten: „Ich flirte auf jeden Fall mit der Idee. Eine verdammt gute Chance mit dem Super Bowl in SoFi in diesem Jahr. Wenn ich das Feuer finde, ist es eine Möglichkeit.“

Donald trainiert schon länger wieder

Auch Donalds Workouts und Social-Media-Posts wurden genau beobachtet. Rams-Head-Coach Sean McVay erklärte im Juli gegenüber Reportern: „Für diejenigen unter euch, die Aaron kennen: Er ist sehr akribisch. Alles, was er macht, macht er mit voller Überzeugung. Und deshalb durchläuft er einen sehr strikten, strukturierten Prozess, der dem ähnelt, was er gemacht hat, als er gespielt hat…. Wir werden sehen, wie sein Körper auf das Training reagiert.“

Im August soll Donald sogar mehrfach mit dem Team trainiert haben. Garrett sagte dazu: „Haben noch nicht gesprochen, aber ich erwarte definitiv, dass wir bald reden…. Ich nehme jeden Rat, den ich bekommen kann.“

Rams finden offenbar einen Weg – trotz Geldfrage

Schefter hatte bereits im Juni betont, ein Comeback hänge auch an Rolle und Vertrag: „Ich denke, wenn und sobald sie ihm einen Plan präsentieren, wie er eingesetzt würde, ist es eher wahrscheinlich als nicht, dass er zurückkommt…. Schwer, das Geld aufzutreiben, nicht leicht. Aber wenn wir mit anderen Teams sprechen, sagen sie: ‚Sie werden das Geld finden.‘“ Laut ESPN ist genau das nun passiert.

Sollte Donald auch nur annähernd an sein früheres Niveau herankommen, stehen gegnerische Offensives Lines vor einem Albtraum: Garrett als Edge-Rusher und Donald im Zentrum – zwei Spieler, die regelmäßig Double Teams erzwingen.

Donalds Vita ist schon vor dem angeblichen Comeback beeindruckend: ein Super-Bowl-Sieg, drei Defensive Player of the Year Awards, Defensive Rookie of the Year, acht First-Team All-Pro-Nominierungen, zehn Pro Bowls, 111 Sacks in zehn Saisons – inklusive 20,5 Sacks als Liga-Spitzenreiter 2018. Garrett kommt als amtierender Defensive Player of the Year nach Los Angeles und stellte 2025 mit 23 Sacks den NFL-Rekord für eine Saison auf.