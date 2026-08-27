Mega-Deal: NFL-Champion wird für 10 Milliarden verkauft

SID 27.08.2026 • 06:09 Uhr Die Seattle Seahawks werden verkauft. Am Mittwoch haben die NFL-Besitzer einstimmig den Mega-Deal genehmigt.

Dem Rekordverkauf der Seattle Seahawks steht nichts mehr im Wege: Die NFL-Besitzer haben am Mittwoch (Ortszeit) einstimmig den Mega-Deal genehmigt. Damit wird der Super-Bowl-Champion in Kürze an ein Konsortium unter der Führung des in Indien geborenen Milliardärs Vinod Khosla gehen.

Details des Kaufpreises wurden nicht mitgeteilt, nach übereinstimmenden Medienberichten zahlen Khosla und Co. aber 9,612 Milliarden US-Dollar – das wäre ein Rekordkaufpreis für einen NFL-Klub. Zuletzt wurden in der NFL die Washington Commanders verkauft, vor drei Jahren für 6,05 Milliarden Dollar.

Seahawks-Verkauft: Erlös soll an wohltätige Zwecke gehen

„Wie oft bekommt man die Gelegenheit, eine Franchise zu kaufen, die gerade den Super Bowl gewonnen hat? Deshalb sind wir unglaublich glücklich und demütig wegen dieses Geschenks“, sagte Khosla, der noch seinen Minderheitsanteil am Rivalen San Francisco 49ers abgeben muss, danach wird die Transaktion offiziell abgeschlossen: „Wir fühlen uns geehrt, als die nächsten Hüter der Seattle Seahawks betraut zu werden“.

Geführt wurden die Verhandlungen mit dem Nachlass von Paul Allen, der Microsoft-Mitgründer und Unternehmer hatte das Team aus dem US-Staat Washington bereits im vergangenen Jahrtausend erworben. Nach seinem Tod 2018 ging die Franchise in den Besitz seines Nachlasses, dessen Vorsitz seine Schwester innehat.