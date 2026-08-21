NFL brummt Cowboys & Saints 500.000-Dollar-Strafe nach Prügeleien

SID 21.08.2026 • 07:02 Uhr Im gemeinsamen Training der Dallas Cowboys und New Orleans Saints kommt es zu Prügeleien. Die NFL greift durch.

Die National Football League (NFL) hat die Dallas Cowboys und die New Orleans Saints nach mehreren Schlägereien im gemeinsamen Training mit Geldstrafen von jeweils 500.000 Dollar (rund 428.000 Euro) belegt. Das teilte die Liga mit.

Am Dienstag war es zwischen den Teams zu wüsten Auseinandersetzungen gekommen, die Einheit musste mehrfach unterbrochen werden.

Schlägereien bei NFL-Training

Die Vorfälle ereigneten sich, nachdem sich die Mannschaften aufgeteilt hatten, um ihre Offensiv- und Defensivformationen gegeneinander zu trainieren. Auf beiden Spielfeldern kam es dabei zu Schlägereien, es flogen Helme. Die neue NFL-Saison beginnt am 9. September.

„Alle Vereine wurden vor Beginn des Trainingslagers per Memo an ihre Verantwortung erinnert, unsportliches Verhalten bei gemeinsamen Trainingseinheiten zu verhindern, das zu Verletzungen führen könnte“, erklärte ein Sprecher der NFL in einer Stellungnahme.