NFL brummt Cowboys & Saints 500.000-Dollar-Strafe nach Prügeleien

Die National Football League (NFL) hat die Dallas Cowboys und die New Orleans Saints nach mehreren Schlägereien im gemeinsamen Training mit Geldstrafen von jeweils 500.000 Dollar (rund 428.000 Euro) belegt. Das teilte die Liga mit.
Trainingsschlägerei hat heftige Folgen
Am Dienstag war es zwischen den Teams zu wüsten Auseinandersetzungen gekommen, die Einheit musste mehrfach unterbrochen werden.
Schlägereien bei NFL-Training
Die Vorfälle ereigneten sich, nachdem sich die Mannschaften aufgeteilt hatten, um ihre Offensiv- und Defensivformationen gegeneinander zu trainieren. Auf beiden Spielfeldern kam es dabei zu Schlägereien, es flogen Helme. Die neue NFL-Saison beginnt am 9. September.
„Alle Vereine wurden vor Beginn des Trainingslagers per Memo an ihre Verantwortung erinnert, unsportliches Verhalten bei gemeinsamen Trainingseinheiten zu verhindern, das zu Verletzungen führen könnte“, erklärte ein Sprecher der NFL in einer Stellungnahme.
Jerry Jones, Eigentümer und General Manager der Cowboys, kündigte an, Einspruch gegen die Strafe einzulegen. Der 83-Jährige könne die Entscheidung der Liga aber verstehen. „Das Abnehmen von Helmen, das Schwingen der Fäuste, Schläge und solche Dinge sind für niemanden gut und sicherlich nicht das, was wir unseren Fans als Liga oder als Team vermitteln wollen“, sagte er.