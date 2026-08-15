Neuer Rekordvertrag in der NFL!

SPORT1 15.08.2026 • 21:06 Uhr Der aktuelle Super-Bowl-Sieger aus Seattle verlängert mit einem Defensivanker. Die finanziellen Dimensionen des Vertrags stellen eine Rekordsumme auf.

Die Seattle Seahawks haben einen zentralen Baustein ihrer Defense langfristig gebunden – und den NFL-Markt gleich mitverschoben. Wie ESPN-Insider Adam Schefter am Samstagabend berichtete, haben sich die Seahawks mit Cornerback Devon Witherspoon auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der Kontrakt soll über vier Jahre gehen und dem US-Amerikaner eine Summe von rund 132 Millionen US-Dollar einbringen, 101 Millionen davon alleine garantiert. Der Deal macht den 25-Jährigen zum bestbezahlten Cornerback der NFL-Geschichte.

Auch beim Jahresschnitt setzt Witherspoon eine neue Marke: 33 Millionen US-Dollar pro Saison liegen über Denzel Wards 31,1 Millionen US-Dollar pro Jahr bei den Cleveland Browns.

Neue Rekordwerte in der NFL

Es ist bereits das zweite Mal in fünf Monaten, dass der Cornerback-Markt neu definiert wird. Trent McDuffies Vertrag über vier Jahre und 124 Millionen US-Dollar bei den Los Angeles Rams aus dem März galt bislang als Spitze, inklusive 100 Millionen US-Dollar an Garantien.

Der Zeitpunkt für Witherspoons Unterschrift kommt derweil überraschend. Noch am 8. August, so NFL-Network-Reporter Ian Rapoport, hätten beide Seiten „nicht nahe“ einer Einigung gewirkt – nun ist die Verlängerung Wochen vor dem Start der Regular Season 2026 fix.

Witherspoon wurde in all seinen drei NFL-Jahren in den Pro Bowl gewählt und lieferte auch in den Playoffs. In der zurückliegenden Postseason, inklusive des 29:13 im Super Bowl gegen die New England Patriots, kam er auf 17 Tackles und vier Pass-Breakups.

NFL Witherspoon und JSN als Seattle-Achse

79 Tackles, drei Sacks und 16 verteidigte Pässe, dazu Rang vier im Voting zum Defensive Rookie of the Year in seiner NFL-Debütsaison ließen zuvor schon Hoffnung aufkeimen. In seiner zweiten Saison startete er alle 17 Regular-Season-Spiele, sammelte 98 Tackles, neun Pass-Breakups, sechs Tackles for Loss und einen Sack. In der vergangenen Saison bremsten Knieprobleme Witherspoon, sodass er nur auf zwölf Einsätze kam.

Mit Witherspoon als Fixpunkt landete Seattles Pass Defense in der Regular Season auf Rang zehn, insgesamt stellten die Seahawks mit nur 17,2 zugelassenen Punkten pro Spiel die beste Scoring Defense der NFL.

Nach dem Titel verlängerte Seattle zudem mit Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba (vier Jahre; 168,6 Millionen US-Dollar) – Witherspoon bleibt nun das defensive Gegenstück dieser neuen Achse.