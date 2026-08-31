Marlin Klein schafft Texans-Kader: Dritter Deutscher in der NFL!

SID 31.08.2026 • 09:37 Uhr Tight End Marlin Klein gehört nach dem "Roster Cut" zum 53-köpfigen Aufgebot der Houston Texans für die neue Saison. Weitere Deutsche werden aussortiert.

Neben Star-Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions und Offensive Tackle Brandon Coleman von den Washington Commanders wird in der kommenden Saison ein dritter Deutscher in der National Football League (NFL) spielen.

Tight End Marlin Klein, der von den Houston Texans an 59. Stelle im Draft ausgewählt worden war, überstand am Sonntag den sogenannten „Roster Cut“ und gehört damit zum vorläufigen 53-köpfigen Kader der Franchise.

Fünf Deutsche verpassen NFL-Kader

Im Gegensatz zum 23 Jahre alten Klein, der in der Jugend bei den Cologne Crocodiles und danach für die University of Michigan spielte, erhielten fünf weitere Deutsche nach dem Abschluss der Pre-Season keinen der Kaderplätze bei ihren Klubs.

Lorenz Metz (New England Patriots), Paul Rubelt (Tampa Bay Buccaneers), Leander Wiegand (New York Jets), Julius Welschof (New England Patriots) und Kilian Zierer (Jacksonville Jaguars) sind vorerst ohne Vertrag. Kicker Lenny Krieg (New York Jets) war bereits vor dem Cut aussortiert worden.