NFL-Comeback: Aaron Donald kehrt zu Rams zurück – 20 Mio.-Deal

SID 30.08.2026 • 22:59 Uhr Mit den Rams gewann der 35-Jährige im Jahr 2022 den Super Bowl. In LA trifft der Defensive Tackle auf Superstar Myles Garrett.

Football-Star Aaron Donald (35) kehrt überraschend zu den Los Angeles Rams zurück. Wie die Franchise am Sonntag bekannt gab, verstärkt der dreimalige NFL Defensive Player of the Year zur neuen Saison das Team, mit dem er 2022 den Super Bowl gewonnen hatte. 2024 war er nach zehn Jahren in der National Football League zurückgetreten, nun ließ er sich aus dem Ruhestand locken. Laut US-Medienberichten unterschrieb Donald einen Einjahresvertrag über 20 Millionen US-Dollar.

Donald verkündet NFL-Comeback bei Rams

„Ich habe in den letzten 12 bis 13 Wochen daran gearbeitet, meinen Körper zu trainieren und ihn auf ein Niveau zu bringen, auf dem ich das Spiel auf hohem Level spielen und zugleich belastbar sein kann“, zitierten US-Medien Donald. „Ich bin jetzt bereit, zurückzukommen und zu versuchen, mit dieser Gruppe von Jungs etwas Besonderes zu schaffen.“