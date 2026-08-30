NFL-Comeback: Aaron Donald kehrt zu Rams zurück – 20 Mio.-Deal

Football-Star Aaron Donald (35) kehrt überraschend zu den Los Angeles Rams zurück. Wie die Franchise am Sonntag bekannt gab, verstärkt der dreimalige NFL Defensive Player of the Year zur neuen Saison das Team, mit dem er 2022 den Super Bowl gewonnen hatte. 2024 war er nach zehn Jahren in der National Football League zurückgetreten, nun ließ er sich aus dem Ruhestand locken. Laut US-Medienberichten unterschrieb Donald einen Einjahresvertrag über 20 Millionen US-Dollar.
NFL: Los Angeles Rams locken Donald aus dem Ruhestand
Donald verkündet NFL-Comeback bei Rams
„Ich habe in den letzten 12 bis 13 Wochen daran gearbeitet, meinen Körper zu trainieren und ihn auf ein Niveau zu bringen, auf dem ich das Spiel auf hohem Level spielen und zugleich belastbar sein kann“, zitierten US-Medien Donald. „Ich bin jetzt bereit, zurückzukommen und zu versuchen, mit dieser Gruppe von Jungs etwas Besonderes zu schaffen.“
In Los Angeles trifft der Defensive Tackle auf Defensiv-Star Myles Garrett, mit dem sich die Rams zuvor in der Offseason verstärkt hatten. Donald ist einer von nur drei Spielern, die dreimal mit dem Titel NFL Defensive Player of the Year ausgezeichnet wurden – neben Lawrence Taylor und J.J. Watt. Er wurde in all seinen zehn Jahren in der Liga für den Pro Bowl ausgewählt, diese Leistung hatte zuvor nur der ehemalige Running Back der Detroit Lions, Barry Sanders, erreicht.