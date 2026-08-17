NFL-Sensation: Von Miller kommt heim – Deal bei Dallas Cowboys

SID 17.08.2026 • 10:56 Uhr Von Miller kehrt in seine Heimat zurück. Der 37-Jährige geht in seine 15. NFL-Saison.

Der zweimalige Super-Bowl-Sieger Von Miller kehrt in seine Heimat Dallas zurück. Der 37-Jährige hat sich mit den Dallas Cowboys auf einen Vertrag geeinigt und geht damit in seine 15. Saison in der NFL.

Miller unterschreibt bei den Cowboys

Das teilte die Franchise aus der US-Footballliga mit, ohne weitere Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Miller ist in Dallas geboren und war in Texas am College, für die Cowboys spielte er bisher aber nie. In der vergangenen Saison absolvierte Miller alle 17 Regular-Season-Partien für die Washington Commanders.