NFL-Sensation: Von Miller kommt heim – Deal bei Dallas Cowboys

Der zweimalige Super-Bowl-Sieger Von Miller kehrt in seine Heimat Dallas zurück. Der 37-Jährige hat sich mit den Dallas Cowboys auf einen Vertrag geeinigt und geht damit in seine 15. Saison in der NFL.
NFL: Miller-Rückkehr fix
Von Miller kehrt in seine Heimat zurück. Der 37-Jährige geht in seine 15. NFL-Saison.
Miller unterschreibt bei den Cowboys
Das teilte die Franchise aus der US-Footballliga mit, ohne weitere Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Miller ist in Dallas geboren und war in Texas am College, für die Cowboys spielte er bisher aber nie. In der vergangenen Saison absolvierte Miller alle 17 Regular-Season-Partien für die Washington Commanders.
Miller war 2011 von den Denver Broncos an zweiter Stelle gedraftet worden und gewann mit der Franchise 2016 den Super Bowl – er wurde zudem als bester Spieler (MVP) des Finals ausgezeichnet. 2022 gewann er den Titel mit den Los Angeles Rams. Der Pass Rusher zählt zu den besten „Quarterback-Jägern“ der NFL-Geschichte.