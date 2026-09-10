Sorgen um Star-Neuzugang

A.J. Brown verletzt sich bei seinem Patriots-Debüt gegen die Seahawks am Knöchel. Nach der Auftaktniederlage kann sein Trainer noch kein Update geben.

Die New England Patriots müssen nach der 10:13-Niederlage gegen die Seattle Seahawks zum Auftakt der Saison 2026 um A.J. Brown bangen. Der Receiver verletzte sich früh im dritten Viertel am rechten Knöchel und kehrte nicht aufs Feld zurück. Wie schwer die Blessur ist und wie lange der Star-Neuzugang ausfallen könnte, war unmittelbar nach der Partie offen.

Trainer Mike Vrabel konnte nach dem Spiel keine genaue Diagnose geben. „Ich habe noch kein Update. Er konnte offensichtlich nicht zurückkehren“, sagte Vrabel. Brown war bei seinem Patriots-Debüt bis zu seinem Aus auf drei Catches bei vier Targets für 26 Yards gekommen.

A.J. Brown verletzt sich bei seinem Patriots-Debüt A.J. Brown verletzt sich bei seinem Patriots-Debüt © Reuters

Der 29-Jährige war bei einem unvollständigen Third-Down-Pass von Quarterback Drake Maye zu Boden gegangen. Der zu niedrig geworfene Ball führte dazu, dass Seahawks-Cornerback Nehemiah Pritchett beim abgewehrten Pass unglücklich auf Browns unteren Bein- und Knöchelbereich fiel. Brown blieb zunächst liegen, humpelte nach der Behandlung durch die Trainer in das Medical Tent und anschließend zur weiteren Untersuchung in die Kabine.

Die Patriots gaben einen Erstrunden-Pick für 2028 und einen Fünftrundenpick für 2027 ab, um den Pro-Bowl-Receiver von den Philadelphia Eagles zu verpflichten. In New England wurde Brown mit seinem früheren Trainer Mike Vrabel vereint, unter dem er bei den Tennessee Titans gespielt hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.