Versuchter Mord? Skandal-Star Antonio Brown entgeht wohl langer Haftstrafe

Antonio Brown entgeht offenbar einer langen Haftstrafe wegen versuchten Mordes.

Antonio Brown will im Verfahren wegen versuchten Mordes in Miami offenbar einen Vergleich mit der Justiz akzeptieren. Das teilte sein Anwalt am Mittwoch mit. Der frühere NFL-Wide-Receiver soll am kommenden Mittwoch vor Gericht erscheinen, um den Vergleich endgültig zu machen. Damit entgeht er auch einer möglichen Haftstrafe von bis zu 30 Jahren, die ihm bei einem Verfahren mitsamt Urteil gedroht hätte.

Dem Haftbefehl zufolge soll Brown am 16. Mai 2025 nach einem Promi-Boxkampf in Miami einem Sicherheitsmitarbeiter eine Pistole abgenommen und zwei Schüsse auf Zul-Qarnain Kwame Nantambu abgegeben haben. Zuvor sollen beide Männer in eine Prügelei geraten sein. Nantambu erklärte den Ermittlern, eine Kugel habe seinen Hals gestreift.

Brown entgeht wohl langer Haftstrafe

„Das war keine leichte Entscheidung“, erklärte Browns Verteidiger Mark Eiglarsh in einer Stellungnahme. „Antonio ist von seiner Unschuld überzeugt. Er ist überzeugt, dass er sich vor Gericht letztendlich durchsetzen würde. Doch als die Staatsanwaltschaft ein Angebot unterbreitete, das eine mögliche jahrzehntelange Haftstrafe in eine deutlich mildere Anklage und Bewährungsstrafe umwandelt, gab es einfach keinen vernünftigen Grund, dieses Angebot abzulehnen.“

Doch auch die Gegenseite ist alles andere als unzufrieden mit dem Vergleich. Richard Cooper, ein Anwalt von Nantambu, bezeichnete den Vergleich als fair. „Wir sind zufrieden, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Mein Mandant hält an seiner früheren Aussage fest: Er vergibt Herrn Brown. Wir wünschen Herrn Brown gute Gesundheit und dass er aus diesem Ereignis seine Lehren zieht.“

Brown spielte zwölf Jahre in der NFL und lief zuletzt 2021 für die Tampa Bay Buccaneers auf, mit denen er an der Seite von Quarterback Tom Brady den Super Bowl gewann. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei den Pittsburgh Steelers. In 146 NFL-Spielen schaffte er mehr als 12.000 Yards und galt einst als bester Receiver der gesamten Liga. Sogar die Verpackung des Computerspiels „Madden 19“ zierte Brown. Er war ein echter Superstar und stürzte dann aufgrund vieler Skandale ab.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.