Medien: Saison-Aus für Giants-Quarterback Dart

Am Mittwoch berichteten US-Medien, dass sich der 23-Jährige voraussichtlich einer Operation am Meniskus und am Innenband unterziehen muss.

Die New York Giants müssen wohl für die restliche Saison in der Football-Profiliga NFL auf Quarterback Jaxson Dart verzichten. Am Mittwoch berichteten ESPN und NFL Network unter Berufung auf anonyme Quellen aus dem Team, dass sich der 23-Jährige voraussichtlich einer Operation am Meniskus und am Innenband unterziehen muss.

Dart hatte sich die Knieverletzung im Spiel gegen die Los Angeles Rams (6:28) zugezogen. Der First-Round-Pick des Jahres 2025 hatte das Spiel am Montag (Ortszeit) früh verlassen müssen, nachdem sein linkes Knie bei einem Tackle weggeknickt war.

Dart schwer am Knie verletzt

Dart ist der nächste in einer langen Reihe von Quarterbacks, die es in den ersten beiden Wochen der neuen Saison erwischte. Auch Sam Darnold von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks, Caleb Williams (Chicago Bears) oder Jayden Daniels (Washington Commanders) müssen derzeit pausieren.