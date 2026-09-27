Schockmoment für die Washington Commanders: Linebacker Leo Chenal verletzt sich im Spiel gegen die Seattle Seahawks am Nacken und muss vom Feld gebracht werden.

Schockmoment in der NFL! Linebacker Leo Chenal von den Washington Commanders hat sich im Spiel gegen die Seattle Seahawks offenbar schwer am Nacken verletzt und ist auf einer Trage vom Feld gebracht worden.

Der 25-Jährige prallte bei einem Tackle mit dem Kopf voran gegen Seahawks-Running-Back Emmanuel Wilson und blieb sofort liegen. Nach mehreren Minuten Behandlung durch das medizinische Personal wurde Chenal auf einen Wagen gehoben.

The entire Commanders roster and staff is on the field gathered around Leo Chenal. The ILB looked to lead with his head on a tackle attempt. He’s being placed on a stretcher and carted off the field.



He has been moving his legs. pic.twitter.com/5NlcP4dOa3 — Grant Paulsen (@GrantPaulsen) September 27, 2026

NFL: Teamkollegen schirmen Chenal ab

Die gesamte Mannschaft der Commanders verließ die Seitenlinie, versammelte sich um ihren Teamkollegen und schirmte ihn während der Behandlung ab.

Die Fans im Stadion unterstützten Chenal mit „Leo! Leo!“-Rufen. Wie NBC Sports berichtet, bewegte der Linebacker beim Abtransport Arme und Beine und signalisierte Mitspielern sowie Zuschauern mit Gesten, dass es ihm gut gehe.

Eine offizielle Diagnose gibt es noch nicht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.