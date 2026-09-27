Touchdown-Serie: St. Brown bezwingt mit den Lions die Jets

Amon-Ra St. Brown erzielt für die Detroit Lions seinen nächsten Touchdown. Beim 31:24 gegen die Jets baut der Wide Receiver seine beeindruckene Serie aus.

Der deutsch-amerikanische Footballstar Amon-Ra St. Brown hat sich in der US-Footballliga NFL erneut in Topform präsentiert und mit seinen Detroit Lions direkt zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nachdem Detroit zuletzt die erste Saisonniederlage kassiert hatte, gelang mit einem 31:24 gegen die New York Jets der zweite Sieg im dritten Spiel. Der 26-jährige St. Brown drehte mit seinem insgesamt fünften Touchdown in der noch jungen Saison einen zwischenzeitlichen 3:7-Rückstand im zweiten Viertel.

Bei St. Browns Glanzmoment stellte der Wide Receiver die bisher so gut funktionierende Chemie mit seinem Quarterback Jared Goff unter Beweis. Unter großer Bedrängnis hatte St. Brown, dessen Mutter aus Leverkusen kommt, den 4-Yard-Pass in der Endzone gefangen.

Amon-Ra St. Brown (r.) beim Duell mit den Jets Amon-Ra St. Brown (r.) beim Duell mit den Jets © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/NIC ANTAYA

Das große Scheinwerferlicht gebührte aber Teamkollege Jahmyr Gibbs, der nach der Pause kaum zu stoppen war. Nachdem die Jets 4:26 Minuten vor dem Ende zum Ausgleich gekommen waren, fing Gibbs einen 11-Yard-Pass zu seinem dritten Touchdown in der Endzone. Spektakuläre 99 Yards hatte er zuvor erlaufen.

Mahomes überzeugt bei Chiefs-Sieg

Im Parallelspiel wusste Star-Quarterback Patrick Mahomes mit seinen Kansas City Chiefs erneut zu überzeugen. Der Spielmacher, der sich zum Saisonstart nach seinem Kreuzbandriss auf beeindruckende Art und Weise zurückgemeldet hatte, warf beim 24:10 bei den Miami Dolphins für 246 Yards und zwei Touchdowns.

Eine böse Überraschung erlebten derweil die Seattle Seahawks. Der Super-Bowl-Sieger verlor gegen die Washington Commanders mit 31:33 und kassierte die erste Saisonniederlage – und das, obwohl Quarterback Sam Darnold für 379 Yards und vier Touchdowns warf.