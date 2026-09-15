Mahomes lässt alle Zweifler verstummen

Nach einem Kreuzbandriss meldet sich der Quarterback eindrucksvoll zurück, auch der Neuzugang überzeugt.

Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss hat Footballstar Patrick Mahomes ein triumphales Comeback in der NFL hingelegt und mit den Kansas City Chiefs ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im Monday Night Game ließ das Team um den Ausnahme-Quarterback den Denver Broncos beim 31:10 keine Chance, Mahomes schien im ersten Saisonspiel keinerlei Probleme mit seinem linken Knie zu haben.

Patrick Mahomes meldet sich eindrucksvoll zurück Direkt wieder voll da: Patrick Mahomes © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE

„Es ist wirklich gut gelaufen. Ich konnte meine Beine schon früh im Spiel einsetzen“, sagte der Rückkehrer, der sich Mitte Dezember schwer verletzt hatte. Der 30-Jährige warf für 184 Yards und zwei Touchdowns, einmal lief er selbst in die Endzone. Ein Stützverband am operierten linken Knie schränkte seine Beweglichkeit augenscheinlich nicht ein.

Mahomes fühlt sich bestätigt

Ein wenig vom Scheinwerferlicht stahl dem dreimaligen Super-Bowl-Gewinner Neuzugang Kenneth Walker. Der Running Back, nach dem Gewinn des MVP-Titels im vergangenen Finale der National Football League von Champion Seattle Seahawks nach Missouri gewechselt, kam bei 23 Läufen auf 173 Yards Raumgewinn und erzielte zwei Touchdowns.

„Ich habe es schon die ganze Saisonpause über gesagt: K9 wird den Unterschied machen. Diese Offensive Line und K9, die haben das Spiel an sich gerissen“, meinte Mahomes. So viel Raumgewinn wie Walker hatte kein Chiefs-Running-Back seit Jamaal Charles im Jahr 2012 (226 Yards) erzielt. Bei einem seiner Touchdowns rannte er 60.

Travis Kelce kam im ersten Einsatz nach seiner Hochzeit mit Taylor Swift – der Popstar verfolgte das Spiel in einer Loge – auf 59 Yards und setzte sich in der ewigen NFL-Bestenliste der Tight Ends an Position zwei. Mit 13.061 Yards überholte Kelce Jason Witten (13.046), vorn liegt weiter Hall-of-Famer Tony Gonzalez (15.127).

Die Chiefs hatten in der vergangenen Saison erstmals seit 2014/15 wieder die Play-offs verpasst. Nach neun aufeinanderfolgenden AFC-West-Titeln war dieser an die Broncos gegangen, die im Playoff-Halbfinale an den New England Patriots scheiterten.