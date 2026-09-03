NFL-Knaller: Raiders benchen Top-Pick Mendoza – Cousins startet

Nach einer Horrorsaison waren die Las Vegas Raiders im Draft der National Football League (NFL) an Position eins dran, doch der auserwählte Fernando Mendoza ist beim Saisonauftakt nur Zuschauer.
Quarterback? Raiders überraschen
Anstelle des jungen Quarterbacks wird Routinier Kirk Cousins am 13. September gegen die Miami Dolphins auflaufen, das gab der neue Headcoach Klint Kubiak bekannt.
Top-Pick Mendoza bei Raiders nur Ersatz
So etwas ist seit acht Jahren nicht mehr passiert. 2018 war Baker Mayfield (damals Cleveland Browns) der bislang letzte Quarterback, der als Top-Pick im ersten Spiel auf der Bank saß. Cousins (38) habe in der Vorbereitung „wirklich guten Football gespielt“ und „es sich verdient“, sagte Kubiak zu seiner Entscheidung. Er sei aber „mit allen drei Quarterbacks zufrieden“.
Las Vegas hatte die vergangene Saison mit nur drei Siegen als Schlusslicht der AFC West beendet. Danach musste Trainer Pete Carroll gehen – und Kubiak übernahm. Der 39-Jährige kam von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks, war dort Offensive Coordinator. Kubiak, dessen Vater Gary ebenfalls als Cheftrainer in der NFL arbeitete (Houston Texans, Denver Broncos), ist schon der fünfte Cheftrainer der Raiders seit 2021.
Mendoza hatte die Indiana Hoosiers im Vorjahr in einer makellosen Spielzeit zum ersten nationalen Titel der Universitätsgeschichte geführt und war mit der Heisman Trophy als bester College-Spieler ausgezeichnet worden. Er brachte 273 von 379 Pässen für 3535 Yards und 41 Touchdowns an, bei nur sechs Interceptions. Zudem holte er bei 90 Läufen 276 Yards und sieben weitere Touchdowns.