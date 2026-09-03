NFL-Knaller: Raiders benchen Top-Pick Mendoza – Cousins startet

SID 03.09.2026 • 10:08 Uhr Der neue Headcoach der Las Vegas Raiders fällt bei der Wahl seines Quarterbacks eine überraschende Entscheidung. Routinier Kirk Cousins erhält den Vorzug vor Top-Pick Fernando Mendoza.

Nach einer Horrorsaison waren die Las Vegas Raiders im Draft der National Football League (NFL) an Position eins dran, doch der auserwählte Fernando Mendoza ist beim Saisonauftakt nur Zuschauer.

Anstelle des jungen Quarterbacks wird Routinier Kirk Cousins am 13. September gegen die Miami Dolphins auflaufen, das gab der neue Headcoach Klint Kubiak bekannt.

Top-Pick Mendoza bei Raiders nur Ersatz

So etwas ist seit acht Jahren nicht mehr passiert. 2018 war Baker Mayfield (damals Cleveland Browns) der bislang letzte Quarterback, der als Top-Pick im ersten Spiel auf der Bank saß. Cousins (38) habe in der Vorbereitung „wirklich guten Football gespielt“ und „es sich verdient“, sagte Kubiak zu seiner Entscheidung. Er sei aber „mit allen drei Quarterbacks zufrieden“.

Las Vegas hatte die vergangene Saison mit nur drei Siegen als Schlusslicht der AFC West beendet. Danach musste Trainer Pete Carroll gehen – und Kubiak übernahm. Der 39-Jährige kam von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks, war dort Offensive Coordinator. Kubiak, dessen Vater Gary ebenfalls als Cheftrainer in der NFL arbeitete (Houston Texans, Denver Broncos), ist schon der fünfte Cheftrainer der Raiders seit 2021.