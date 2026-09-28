Auch San Francisco und Minnesota weiter unbesiegt. 49ers-Quarterback Purdy wirft vier Touchdowns. Ravens siegen dank Jackson-Geistesblitz im Maracanã.

Die Las Vegas Raiders haben in der National Football League (NFL) ihren perfekten Saisonstart fortgesetzt. Beim 35:27 gegen die New Orleans Saints gelang dem Klub von Mitbesitzer Tom Brady der dritte Sieg im dritten Spiel. In der vergangenen Saison hatte Las Vegas lediglich drei Partien gewonnen. Quarterback Kirk Cousins warf drei Touchdowns.

Ebenfalls unbesiegt bleiben die San Francisco 49ers und die Minnesota Vikings. Beim 36:30 gegen die Arizona Cardinals verloren die 49ers in Wide Receiver Mike Evans und Tackle Trent Williams erneut wichtige Spieler durch Verletzungen, gewannen aber nicht zuletzt dank der vier Touchdown-Pässe des erneut herausragenden Quarterbacks Brock Purdy.

Raiders setzen Sensationslauf fort

Minnesota setzte sich mit 23:16 bei den weiter sieglosen Buccaneers durch. In der Schlussminute renkte sich Tampa Bays Quarterback Baker Mayfield, der vor der Saison einen Dreijahresvertrag über 165 Millionen Dollar unterschrieben hatte, bei einem Verzweiflungs-Pass den rechten Daumen aus.

Ein Geistesblitz von Quarterback Lamar Jackson verhalf den Baltimore Ravens beim Gastspiel vor 72.792 Fans im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro zu einem Sieg in letzter Sekunde gegen die Dallas Cowboys. Jackson komplettierte zunächst einen Pass auf Wide Receiver Zay Flowers – und verlangte danach umgehend eine Auszeit. Mit nur noch einer Sekunde auf der Uhr verwandelte Kicker Tyler Loop ein Field Goal aus 56 Yards zum 34:31.

Bereits ihre zweite Niederlage im dritten Spiel kassierten die Los Angeles Rams. Die Kalifornier, vor der Saison als großer Favorit auf den Sieg im Super Bowl gehandelt, unterlagen 24:30 bei den Denver Broncos. Der entscheidende Touchdown für die Gastgeber gelang Quarterback Bo Nix mit einen Ein-Yard-Lauf 47 Sekunden vor Schluss.