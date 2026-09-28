Deebo Samuel gelingt beim Sieg der San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals eine NFL-Premiere. Der Wide Receiver erzielt einen Receiving-Touchdown und 80 Yards - obwohl kein einziger Catch in seiner Statistik steht.

Deebo Samuel hat beim 36:30 der San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals eine kuriose NFL-Bestmarke aufgestellt. Der Wide Receiver kam auf 80 Receiving Yards und einen Receiving Touchdown. Dabei wurde ihm kein Passfang zugeschrieben – eine solche Statistik gab es in der Liga zuvor nicht.

Möglich wurde der Rekord durch einen besonderen Spielzug. Bei einem langen dritten Versuch kurz vor der eigenen Endzone hatte Quarterback Brock Purdy eigentlich zu Mike Evans geworfen. Der Receiver fing das Spielgerät, spielte den Ball an der 20-Yard-Linie aber per Rückpass weiter zu Samuel, der an der linken Seitenlinie nicht mehr aufzuhalten war und in die Endzone lief.

MIKE EVANS FLIPS IT TO DEEBO FOR THE TD@AZvsSF on FOX/FOX One

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Deebo Samuel schafft, was niemandem zuvor gelang

Offiziell werden Samuel ab dem Punkt, an dem er den Ball bekam, 80 Receiving Yards und ein Touchdown gutgeschrieben. Einen Catch erhielt er nicht, weil der Pass von Purdy bei Evans in der Statistik landete. Receiving Yards und ein Receiving Touchdown ohne eigenen Catch waren schon zuvor möglich gewesen – Samuel stellte mit seinen 80 Yards aber einen neuen NFL-Rekord auf.

Die bisherige Bestmarke hatte Timmy Brown gehalten. Der Running Back der Philadelphia Eagles hatte 1961 gegen die Pittsburgh Steelers 65 Receiving Yards ohne Catch verbucht.

Samuel sicherte 33 Sekunden vor Schluss San Francisco endgültig den Sieg, als er einen Onside Kick von Arizona den Ball sicherte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.