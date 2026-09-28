Matthew Stafford setzt mit den Los Angeles Rams eine historische NFL-Marke.

Matthew Stafford hat NFL-Geschichte geschrieben. Der Quarterback der Los Angeles Rams übertraf beim Sunday Night Game gegen die Denver Broncos mit einem 15-Yard-Pass auf Konata Mumpfield die Marke von 20.000 Passing Yards für sein zweites Team. Kein anderer Spielmacher hatte zuvor mindestens 20.000 Yards für zwei unterschiedliche Franchises geworfen.

Für die Detroit Lions kam der 38-Jährige in der Regular Season auf 45.109 Passing Yards, nun erreichte er den Meilenstein auch bei den Rams – in seiner sechsten Saison für Los Angeles. Zur Halbzeit stand der Routinier bei 15 von 25 angekommenen Pässen für 143 Yards, einem Touchdown und keiner Interception. Los Angeles sah zur Pause mit einem 16:0 bereits wie der sichere Sieger aus. Doch dann kam alles anders.

Am Ende kam Stafford auf 390 Yards nach Pässen und zwei Touchdowns. Ihm unterliefen jedoch auch zwei Interceptions und so verloren die Rams mit 26:30. Nun haben sie bereits zwei Niederlagen kassiert und es droht dem Superteam schon früh in der Saison der Super-GAU.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.