Millionen-Betrug: Schock für Kelce

Ein verurteilter Finanzberater täuscht NFL-Star Travis Kelce. Der Ehemann von Taylor Swift soll um Millionen von Dollar betrogen worden sein.

NFL-Star Travis Kelce (36) ist offenbar Opfer eines Millionen-Betrügers geworden. Der Tight End der Kansas City Chiefs und Ehemann von Popstar Taylor Swift gehört laut eines Medienberichts zu den Investoren, die von dem Finanzberater Siddharth Jawahar um Millionen von Dollar betrogen wurden. Der Manager muss nun ins Gefängnis.

Kelce Opfer eines Schneeballsystems

Kelce wurde laut des Fernsehsenders KMOV aus St. Louis von den Staatsanwälten vor Gericht als eines der Opfer eines Schneeballsystems genannt. Jawahar wurde am Dienstag (Ortszeit) zu elf Jahren Haft verurteilt. Zudem muss er Kelce und anderen Investoren insgesamt 31,35 Millionen Dollar zurückzahlen, teilte die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Missouri mit.

NFL-Star Travis Kelce NFL-Star Travis Kelce © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE

Jawahar war Mitbegründer und geschäftsführender Partner des in Texas ansässigen Unternehmens Swiftarc Capital, zu dessen Investoren auch Kelce gehörte. Jawahar soll falsche Angaben über Unternehmenswerte gemacht haben und täuschte seine Kunden, indem er ihnen vorgab, ihr Geld sei in bestimmte Anlagen investiert worden, obwohl diese Investitionen nie getätigt worden waren.

Nach Angaben des Gerichts nahm Jawahar zwischen Juli 2016 und Dezember 2023 mehr als 35 Millionen Dollar von Swiftarc ein, investierte davon jedoch nur rund zehn Millionen Dollar. Das übrige Geld gab er unter anderem für Privatjets, luxuriöse Hotels, teure Wohnungen in Texas und New York, hochwertige Kleidung und Restaurantbesuche sowie Mitgliedschaften in exklusiven Privatclubs aus.