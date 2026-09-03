Deutscher NFL-Star Amon-Ra St. Brown stürmt Top 25

SID 03.09.2026 • 23:20 Uhr Amon-Ra St. Brown wird von den Profis der NFL erneut als einer der besten Spieler der Liga ausgezeichnet. Die Spielerumfrage gewinnt indes Myles Garrett von den Los Angeles Rams.

Der deutsch-amerikanische NFL-Profi Amon-Ra St. Brown ist von den Profis der National Football League (NFL) erneut als einer der besten Spieler der Liga ausgezeichnet worden.

In der am Donnerstag von der NFL veröffentlichten alljährlichen Spielerumfrage landete der 26-jährige Wide Receiver der Detroit Lions auf Rang 22. Im Vergleich zum Vorjahr fiel St. Brown leicht zurück. 2025 hatte er noch Platz 20 belegt.

In seiner fünften NFL-Saison erreichte St. Brown zum vierten Mal in Folge die Marke von über 1000 Yards Raumgewinn. Unter den Wide Receivern gehörte er in den Kategorien Passfänge (117), Yards (1401) und Touchdowns (11) jeweils zu den Top 5 der Liga. Trotz dieser herausragenden Leistungen verpassten die Lions mit einer Bilanz von neun Siegen und acht Niederlagen die Teilnahme an den Playoffs.

Garrett als bester NFL-Spieler gewählt

Zum besten Spieler der Liga wurde indes Defensive End Myles Garrett (Los Angeles Rams) gewählt. Er setzte sich vor Quarterback Josh Allen (Buffalo Bills) und Running Back Bijan Robinson (Atlanta Falcons) durch.