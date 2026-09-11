Jetlag-Diskussionen bei Rams-Pleite

Die Teams mussten für den Saisonstart eine lange Reise nach Australien antreten. Der Außenseiter kommt damit deutlich besser zurecht.

Titelfavorit Los Angeles Rams hat im ersten regulären Ligaspiel der NFL in Australien einen Fehlstart hingelegt. Der hochgehandelte zweimalige Super-Bowl-Sieger verlor gegen die San Francisco 49ers in Melbourne deutlich mit 7:27 und erlebte am ersten Spieltag der US-Football-Liga gleich eine unangenehme Überraschung. 49ers-Quarterback Brock Purdy überragte dabei mit drei Touchdown-Pässen und stellte seinen Gegenüber Matthew Stafford in den Schatten.

Jetlag-Diskussion vor Melbourne-Duell

Die Partie fand im 100.000 Zuschauer fassenden legendären Cricket-Stadion von Melbourne statt. Dabei sorgte die Spielvorbereitung der beiden Teams angesichts des langen Fluges nach Australien und der 17-stündigen Zeitverschiebung für Diskussionen. Während die 49ers eine Woche im Voraus in Richtung Victoria aufgebrochen waren und sich in Ruhe vor Ort akklimatisierten, kamen die von den Buchmachern als Titelfavorit eingestuften Rams erst einen Tag vor der Partie an.

„Ich suche keine Ausreden. Ob man nun sagt, es liege am Reisen oder was auch immer – wir waren in dieser Phase einfach nicht gut genug“, sagte Rams-Coach Sean McVay: „Wir haben nicht gut genug trainiert, und wir werden das analysieren und nach vorne schauen.“ Sein Team wirkte am australischen Morgen ungewohnt träge, der einzige Touchdown gelang Runningback Kyren Williams zu Beginn des zweiten Viertels. San Francisco schien dagegen deutlich frischer.

Niners genießen Australien-Abenteuer

„Ich bin einfach so stolz auf dieses Team“, sagte Tight End George Kittle: „Wir haben die Reise nach Australien mit Begeisterung angenommen – 15 Stunden Flug, wir sind die ganze Woche hier. Es war eine Tortur, aber wir haben es geschafft.“ Er „glaube nicht, dass man nach einem 16-stündigen Flug schon spielbereit sein kann“, ergänzte Receiver Deebo Samuel in Richtung der Rams: „Wir waren schon eine Woche hier. Wir haben die Stadt genossen.“

Der Super Bowl findet in dieser Spielzeit am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium statt, den Rams bietet sich also die Chance auf ein Heimspiel.