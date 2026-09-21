Thriller! Aber Rätsel um Szene von Superstar Patrick Mahomes

Patrick Mahomes übersteht mit den Chiefs einen epischen Thriller. Doch es gibt ein großes Rätsel um den Superstar. Fans wittern bereits einen Eklat.

Patrick Mahomes hat die Kansas City Chiefs in einem Overtime-Krimi zum 33:30 gegen die Indianapolis Colts in der NFL geführt. Der Quarterback warf am Sonntagabend 382 Yards und drei Touchdowns, Harrison Butker verwandelte mit Ablauf der Verlängerung das entscheidende Field Goal aus 40 Yards. Kansas City bleibt damit nach zwei Spielen ungeschlagen, Indianapolis steht bei 0:2.

Mahomes brachte 32 von 47 Pässen in seinem zweiten Heimspiel nach seinem Kreuzbandriss an und lief selbst zweimal für 17 Yards. Der Spielmacher sorgte schon vor dem Spiel für Aufsehen. In der Kabine wurde er dabei gefilmt, wie er eine kleine Glasflasche leerte. Viele Fans dachten in den Sozialen Medien zunächst, Mahomes trank Alkohol und witterten bereits einen Eklat, weil verschiedenste Falschmeldungen die Runde machten. Es war die Rede davon, dass in der Flasche Wodka oder Limoncello war. Doch dann gab es die schnelle Auflösung. Die gelbe Flüssigkeit war nur Gurkensaft. Die Chiefs setzen seit Jahren darauf, um Krämpfen vorzubeugen. Verschiedene Stars wurden schon dabei gefilmt, die kleinen Fläschchen zu trinken.

Patrick Mahomes chugging vodka before the game 😭 pic.twitter.com/8Qnns7hjqj — BrickCenter (@BrickCenter_) September 21, 2026

Sogar die Marca berichtete in Spanien ausführlich über die Szene und titelte: „Patrick Mahomes wurde live im Fernsehen dabei gefilmt, wie er eine seltsame Flüssigkeit trank – im Internet kursieren daraufhin wilde Theorien.“ Derweil wäre es in der NFL gar nicht möglich, dass Spieler vor der Partie trinken. Denn es gibt neben Dopingkontrollen auch Untersuchungen bei Alkohol und Drogen. Mehrere Spieler wurden in der Vergangenheit auch deshalb schon gesperrt.

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Neben Mahomes prägte Kenneth Walker die Chiefs-Offense mit 117 Rushing Yards bei 24 Läufen sowie sechs Catches für 61 Yards. Der Running Back bereitete die Entscheidung vor: Nach den Field Goals beider Teams zu Beginn der Overtime fing Walker einen 22-Yard-Pass von Mahomes und brachte Kansas City in Field-Goal-Reichweite. Travis Kelce kam auf neun Receptions, 101 Yards und einen Touchdown, Xavier Worthy und Jalen Royals erzielten die weiteren Chiefs-Touchdowns.

Die Colts hatten zuvor die Chance auf den Sieg. Laquon Treadwell fing in der Overtime einen tiefen Pass von Daniel Jones, verlor den Ball nach einem harten Hit zunächst aber wieder. Die Schiedsrichter korrigierten die Entscheidung nach Videobeweis, weil Treadwell beim Sichern des Balls bereits berührt worden war. Indianapolis musste sich anschließend jedoch mit einem Field Goal aus 38 Yards zum 30:30 begnügen.

Chiefs und Colts liefern sich epischen Schlagabtausch

Jones beendete die Partie mit 210 Passing Yards, einem Touchdown und einer Interception. Jonathan Taylor erlief bei 24 Versuchen 92 Yards und zwei Touchdowns, dazu kamen vier Catches für 40 Yards. Colts-Receiver Alec Pierce schied mit Beschwerden an derselben Ferse aus, die in der Offseason operiert worden war. Röntgenaufnahmen blieben laut ESPN ohne Befund, am Montag sollen weitere Untersuchungen folgen. Cornerback Charvarius Ward verließ das Feld mit einer Leistenverletzung, Sauce Gardner kehrte nach einer Behandlung in der zweiten Halbzeit zurück.

Für die Chiefs war es der achte Sieg nacheinander in einem Regular-Season-Spiel nach Overtime. Damit stellten sie die Bestmarke der San Francisco 49ers aus dem Zeitraum von 2003 bis 2010 ein. Kansas City tritt in der kommenden Woche bei den Miami Dolphins an, die Colts empfangen die Houston Texans.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.