Schock-Verletzung für Quarterback-Star Jayden Daniels

Jayden Daniels verletzt sich gegen die Cowboys am linken Ellenbogen. Sogar der Gegner leidet mit.

Die Washington Commanders müssen nach der 20:37-Niederlage bei den Dallas Cowboys in der NFL um Jayden Daniels bangen. Der Quarterback verletzte sich beim letzten Spielzug der ersten Halbzeit den linken Ellenbogen. Daniels blieb auf dem Boden liegen und wurde anschließend vom Feld gefahren. Eine genaue Ausfallzeit steht noch nicht fest, weitere Untersuchungen sollen am Montag folgen.

Immerhin zeigten die Röntgenaufnahmen laut Head Coach Dan Quinn keinen Bruch. „Er hat sich den linken Ellenbogen ausgekugelt. Die Röntgenbilder zeigen keinen Bruch. Er wird mit dem Team nach Hause reisen. Morgen folgen weitere Untersuchungen“, sagte Quinn nach der Partie. Daniels hatte den Halt verloren, war zu Boden gegangen und hatte sich mit dem linken Arm abgestützt.

Wie lange fällt Daniels aus?

Für Washington übernimmt nun Marcus Mariota, der die zweite Halbzeit gegen Dallas als Quarterback bestritt und auch im nächsten Spiel starten dürfte. Quinn machte deutlich, wie schwer die Verletzung für das Team wiegt: „Mann, wir sind wirklich niedergeschlagen wegen ihm. Ich fand, dass er richtig stark gespielt hat. Und wir werden uns voll hinter Marcus stellen, bis Jayden zurück ist.“

Sogar Cowboys-Trainer Brian Schottenheimer leidete mit dem Star mit: „Bevor ich starte mit allem anderen, möchte ich zu Jayden Daniels sagen, dass er ein überragender Wettkämpfer ist. Ich weiß, dass er gut zurückkommen wird. Was für ein Spieler. Ich hasse es, sowas im Spiel zu sehen.“

Daniels hatte sich bereits in der vergangenen Saison den nicht werfenden linken Ellenbogen ausgekugelt. Nach vier verpassten Spielen kehrte er für eine Partie zurück, zog sich dort erneut eine Verletzung am Ellenbogen zu und fiel für die verbleibenden drei Saisonspiele aus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.