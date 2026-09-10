Quarterback-Schock zum NFL-Start

Sorgen um Sam Darnold. Der Star-Quarterback der Seattle Seahawks verletzt sich beim Saisonauftakt früh im Spiel und kehrt nicht zurück.

Schock für die Seattle Seahawks! Beim NFL-Saisonauftakt gegen die New England Patriots (13:10) hat der Super-Bowl-Champion Sam Darnold bereits früh im Spiel verloren. Der Quarterback verließ nach dem ersten Drive mit einer Hüftverletzung die Partie und ging zur weiteren Untersuchung in die Kabine. Seattle stufte den 29-Jährigen zunächst als fraglich für eine Rückkehr ein, er kam nicht mehr ins Spiel zurück.

Darnold hatte sich bei einem Sack von Dre’Mont Jones am Ende – es war erst der fünfte Snap der Angriffsserie – verletzt und humpelte anschließend sichtbar. Zunächst blieb er noch an der Seitenlinie, ehe er das medizinische Zelt aufsuchte. Wenig später ging der Seahawks-Spielmacher in die Kabine.

Sam Darnold verletzte sich beim Saisonauftakt gegen die Patriots Sam Darnold verletzte sich beim Saisonauftakt gegen die Patriots © Reuters

Drew Lock übernahm bei Seattles zweitem Drive für Darnold. Der Starter hatte zuvor einen seiner zwei Pässe für 13 Yards angebracht. „Wir müssen es kompensieren. Wir haben großes Vertrauen in Drew. Er kommt in Fahrt. Wir müssen an unseren Gameplan glauben“, sagte Seahawks-Coach Mike Macdonald in der Halbzeitpause bei NBC.

Glück im Unglück für NFL-Star?

ESPN zufolge brachten erste Tests im Stadion keine eindeutigen Ergebnisse, im Harborview Medical Center in Seattle soll eine MRT-Untersuchung weitere Klarheit bringen. Coach Macdonald gab nach dem Spiel zumindest leichte Entwarnung, Darnold habe sich offenbar keinen Bruch zugezogen.

Beim dramatischen Sieg zeigte Reservist Lock eine gute Leistung. Er brachte 16 seiner 22 Pässe für 187 Yards an (ein Touchdown, keine Interception). Eine Interception seines Gegenübers Drake Maye kurz vor Schluss besiegelte die Niederlage der Patriots, die in aussichtsreicher Position waren, zumindest die Overtime zu erreichen.

Darnold hatte die Seahawks in der vergangenen Saison zum Triumph im Super Bowl geführt und kein einziges Spiel verpasst. Er kam auf 4048 Yards und 25 Touchdowns.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.