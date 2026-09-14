Gehasster Skandal-Star kehrt zurück

Deshaun Watson erlebt mit den Cleveland Browns einen bitteren Saisonauftakt. Seine Comeback nach fast zwei Jahren geht komplett schief.

Deshaun Watson ist zurück. In seinem ersten Spiel seit dem 20. Oktober 2024 hat der gehasste Skandal-Quarterback mit den Cleveland Browns in der NFL direkt einen Fehlstart hingelegt und gegen die Jacksonville Jaguars beim 10:34 alles andere als überzeugt. Bereits beim fünften Play der Partie warf Watson eine Interception, Cleveland fand anschließend offensiv kaum in die Begegnung.

Der Quarterback brachte 16 seiner 22 Pässe für 205 Yards, einen Touchdown und eine Interception an. Fünfmal wurde Watson gesackt, die Browns kamen insgesamt nur auf 272 Yards Raumgewinn und verloren den Ball zweimal. Jacksonville hatte die Partie schon früh unter Kontrolle und führte im dritten Viertel mit 31:0.

Deshaun Watson kehrte bei den Cleveland Browns zurück Deshaun Watson kehrte bei den Cleveland Browns zurück © IMAGO/Icon Sportswire

Watson direkt wieder neben der Spur

„Wir haben einfach nicht zu unserem Rhythmus gefunden. Wir konnten keine Drives hinlegen, um der Defense zu helfen. Jacksonville hat Plays gemacht und Punkte erzielt, wir nicht. Ich glaube, da ist uns die Partie entglitten“, sagte Watson nach dem Spiel. Er hatte sich im Herbst 2024 die Achillessehne gerissen und verpasste daraufhin die gesamte Saison 2025.

In den sozialen Medien forderten einige Fans nach dem schwachen Auftritt mal wieder einen Wechsel zu Shedeur Sanders. Watson stellte sich jedoch vor die eigene Offense und kündigte eine klare Aufarbeitung vor dem Duell mit den Tampa Bay Buccaneers in Week 2 an. „Wir haben viel liegen lassen, deshalb übernehme ich dafür die volle Verantwortung. Wir müssen uns das Tape ansehen, herausfinden, wie wir besser werden können, und Tampa Bay nächste Woche attackieren, um Punkte zu machen und zu gewinnen.“

Einst wurde Watson bei den Houston Texans gefeiert und unterschrieb bei den Browns einen Rekordvertrag. Doch dann wendete sich das Blatt. Gleich 23 Frauen warfen ihm sexuelle Übergriffe bei Massagen vor und verklagten den Star. Watson hat zugegeben, dass drei der Massage-Sitzungen mit Sex geendet waren, alles sei jedoch einvernehmlich gewesen, er beharrt auf dem Standpunkt „nichts“ Unrechtes getan zu haben. Von der NFL wurde er 2022 für elf Spiele wegen der Vergehen gesperrt.

DEINE MEINUNG

Rusty Hardin, einer der Verteidiger des umstrittenen Spielmachers, machte auch noch mit höchst fragwürdigen Einlassungen auf sich aufmerksam. Der 80 Jahre alte Anwalt fabulierte in einem Radio-Interview von Massagen mit „Happy Ends“, an denen halt nichts Illegales sei. Watson wird seither von den meisten Fans gehasst.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.