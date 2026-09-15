Chiefs-Star überrollt die Broncos

Kenneth Walker übernimmt bei den Kansas City Chiefs sofort die Hauptrolle. Beim klaren Sieg gegen die Denver Broncos feiert auch Patrick Mahomes ein erfolgreiches Comeback.

Kenneth Walker hat die Kansas City Chiefs zum Auftakt der neuen NFL-Saison zu einem deutlichen 31:10 gegen die Denver Broncos geführt. Der frühere Seahawks-Running-Back dominierte das Monday Night Football mit 173 Rushing Yards und einem Touchdown bei 23 Läufen. Dazu fing der MVP des Super Bowl LX drei Pässe für 18 Yards und einen weiteren Touchdown.

Kansas City setzte beim Comeback von Patrick Mahomes vor allem auf das Laufspiel. Neun Monate nach Rissen des vorderen Kreuzbands und Außenbands brachte es der Quarterback auf 184 Passing Yards, zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.

Kenneth Walker lässt den Broncos keine Chance Kenneth Walker lässt den Broncos keine Chance © IMAGO/Icon Sportswire

Mahomes lief selbst für einen 15-Yard-Touchdown in die Endzone, bediente Rashee Rice über 13 Yards und fand Walker für zwei Yards. Zweifel an seinem Fitnesszustand ließ er nach seiner schweren Verletzung nicht aufkommen. Im Gegenteil: Gerade bei seinem frühen TD-Lauf bewies er Beweglichkeit und Antrittsschnelle.

Große NFL-Show: Walker stellt gesamtes gegnerisches Team in Schatten

Die Chiefs warfen lediglich 27-mal, liefen aber 38-mal für 220 Yards – der dritthöchste Rushing-Wert eines von Andy Reid in Kansas City trainierten Teams. Walker sammelte mit 191 Yards Raumgewinn mehr als die gesamte Broncos-Offense, die auf 176 Yards kam. Zur Halbzeit lag Denver beim Stand von 7:14 noch in Reichweite.

Auch Travis Kelce erlebte einen erfolgreichen Abend. Bei seinem zweiten Catch in der neuen Saison brachte er es auf gleich 59 Yards. In der gesamten vergangenen Spielzeit kam er nie auf über 44 Yards. Er liegt nun auf Platz zwei der ewigen Bestenlisten unter den Tight Ends. Mit insgesamt 13.067 Yards schob er sich an Jason Witten vorbei. Rekordhalter ist Tony Gonzalez mit 15.127 Yards.

DEINE MEINUNG

Für Bo Nix verlief die Rückkehr nach seiner verletzungsbedingt vorzeitig beendeten vergangenen Saison dagegen ernüchternd. Beim ersten Spiel mit Davis Webb als Playcaller brachte der Broncos-Quarterback 17 von 28 Pässen für 131 Yards, einen Touchdown und eine Interception an, verlor zudem einen Fumble und entkam nur knapp einem zweiten Ballverlust.

Sein 19-Yard-Touchdown auf Evan Engram, der vier Catches für 43 Yards verbuchte, änderte nichts am Einbruch der Broncos, die nur 15 Läufe für 61 Yards zustande brachten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.