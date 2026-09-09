Superstar-Rückkehr rückt näher

Seit seinem schweren Knieverletzungsschock ist Tyreek Hill ohne Team. Nun gibt es neue Hoffnung auf eine Rückkehr des einstigen NFL-Superstars. Sein Berater Drew Rosenhaus hat ein Update zum Reha-Stand gegeben.

Tyreek Hill arbeitet weiter an seinem NFL-Comeback. Der frühere Star-Receiver der Miami Dolphins befindet sich nach seiner schweren Knieverletzung aus der Saison 2025 zwar weiterhin in der Reha, die Zeichen für eine Rückkehr stehen jedoch offenbar gut.

„Wir gehen auf Nummer sicher“, sagte Hills Agent Drew Rosenhaus in der Pat McAfee Show. Mehrere Teams hätten bereits Interesse am achtmaligen Pro Bowler signalisiert, allerdings hätten die behandelnden Ärzte empfohlen, mit einer Rückkehr mindestens bis Oktober zu warten. Rosenhaus zufolge sehe Hills Genesungsprozess derzeit vielversprechend aus.

Horrorverletzung im vergangenen Jahr

Hill hatte sich Ende September 2025 im Spiel gegen die New York Jets schwer verletzt. Neben einer Knieverrenkung zog sich der damals für die Dolphins aktive Wide Receiver mehrere Bänderrisse, darunter einen Kreuzbandriss, zu. Miami trennte sich im Februar 2026 vom mittlerweile 32-Jährigen, seitdem ist Hill Free Agent.

Zuletzt dokumentierte Hill seinen Reha-Fortschritt regelmäßig in den sozialen Medien. Bereits im Juli hatte er erklärt, nach zwei Operationen noch immer Kraft im linken Bein zurückgewinnen zu müssen, zugleich aber betont: „Der Zeitplan sieht im Moment echt gut aus.“ Rosenhaus zeigte sich ebenfalls optimistisch und geht davon aus, dass Hill noch in dieser Saison auf das Feld zurückkehren wird.

Der Receiver gehörte über Jahre zu den spektakulärsten Offensivspielern der Liga. Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei Super-Bowl-Titel, fünf First-Team-All-Pro-Nominierungen und die Auszeichnung als bester Receiver der NFL-Saison 2023 mit 1.799 Receiving Yards und 13 Touchdowns.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.