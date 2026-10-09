Die Tampa Bay Buccaneers feiern bei den Dallas Cowboys ihren ersten Saisonsieg. Bucky Irving und Rookie-Quarterback Jalon Daniels führen die Bucs zu einem überraschenden Erfolg.

Überraschung in der NFL! Die Tampa Bay Buccaneers haben den Dallas Cowboys eine bittere Heimpleite zugefügt. Das zuvor sieglose Team aus Tampa Bay setzte sich im Thursday Night Game mit 24:16 durch und steht nun bei 1:4, Dallas fiel auf 2:3. Undrafted Rookie-Quarterback Jalon Daniels gewann in seinem zweiten Start als Ersatz für Baker Mayfield erstmals als Starter.

Nach dem 7:10 zur Halbzeit überrollten die Bucs die Cowboys im dritten Viertel. Tampa Bay gewann den Abschnitt mit 17:0 und legte so den Grundstein für den Sieg. Running Back Bucky Irving glänzte mit 165 Rushing Yards und einem Touchdown bei 21 Läufen, dazu fing er zwei Pässe für zehn Yards und einen weiteren Touchdown. Daniels brachte 19 seiner 25 Pässe für 189 Yards und einen Touchdown an, Tampa Bay kam insgesamt auf 419 Yards – 241 davon am Boden.

Tampa Bays Bucky Irving (rot) erzielte gegen die Cowboys zwei Touchdowns Tampa Bays Bucky Irving (rot) erzielte gegen die Cowboys zwei Touchdowns © IMAGO/UPI Photo

Cowboys vergeben Chance auf den Ausgleich

Dallas bekam mit 8:36 Minuten auf der Uhr noch einmal Hoffnung: Coach Todd Bowles ließ den vierten Versuch an der Ein-Yard-Linie ausspielen, doch Sean Tucker wurde von Jaishawn Barham ohne Raumgewinn gestoppt. Die Cowboys marschierten anschließend in zehn Spielzügen 99 Yards über das Feld, George Pickens verkürzte mit seinem 18-Yard-Touchdown auf 16:24. Die Two-Point-Conversion misslang jedoch.

Danach erreichte Dallas noch die 24-Yard-Linie der Buccaneers, ehe Dak Prescott 1:16 Minuten vor Schluss an Jake Ferguson scheiterte. Der Ball sprang von den Händen des Tight Ends zu Alex Anzalone, der die Interception sicherte. Prescott beendete die Partie mit 24 von 42 Pässen für 316 Yards, einen Touchdown und zwei Interceptions, Pickens fing neun Bälle für 130 Yards.

Bitter: Zudem verloren die Cowboys im vierten Viertel CeeDee Lamb wegen einer Oberschenkelverletzung und Left Tackle Tyler Guyton mit Rückenproblemen. Am 18. Oktober geht es nach der Mini-Break bei den Green Bay Packers weiter.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.