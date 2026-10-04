Gehirnerschütterung bei NFL-Star Chase

Ja'Marr Chase muss im Duell der Bengals mit den Jaguars früh raus. Beim Receiver wird eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Ja’Marr Chase hat sich beim Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Jacksonville Jaguars eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der Star-Receiver konnte die Partie am Sonntag nicht beenden und wurde von den Bengals aus dem Spiel genommen.

Die Verletzung ereignete sich im zweiten Viertel. Chase fing einen Pass und wurde anschließend bei einem Tackle zunächst am Gesichtsgitter gepackt, ehe ein weiterer Jaguars-Verteidiger ihn hart zu Boden brachte. Der Receiver blieb zunächst liegen und wurde auf dem Feld behandelt.

Anschließend verließ Chase aus eigener Kraft den Platz und wurde im medizinischen Zelt zunächst untersucht. Wenig später ging es für den Passempfänger zur weiteren Untersuchung in die Kabine.

Ja’Marr Chase hat eine Gehirnerschütterung erlitten Ja’Marr Chase hat eine Gehirnerschütterung erlitten © IMAGO/ZUMA Press

Spiel für Chase früh vorbei

Nach Angaben von ESPN diagnostizierten die Teamärzte schließlich eine Gehirnerschütterung. Die Bengals erklärten daraufhin, dass Chase nicht in die Partie zurückkehren werde.

Für Cincinnati ist der Ausfall ein empfindlicher Rückschlag. Chase gehört zu den wichtigsten Waffen im Passspiel von Quarterback Joe Burrow und zählte auch gegen Jacksonville vor seiner Verletzung zu den zentralen Anspielstationen.

Wie lange der Receiver ausfallen wird, ist offen. Spieler mit einer Gehirnerschütterung müssen in der NFL das vorgeschriebene Concussion-Protokoll durchlaufen, bevor sie wieder für den Spielbetrieb freigegeben werden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.