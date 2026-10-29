Mega-Trade in der NFL

Road to Super Bowl LXI: Alle Infos zur neuen NFL-Saison

Die Chicago Bears greifen auf dem Trade-Markt zu und holen Jeffery Simmons von den Tennessee Titans. Für den All-Pro Defensive Tackle geben sie ein Paket ab, das es in sich hat.

Die Chicago Bears holen Jeffery Simmons von den Tennessee Titans und zahlen dafür einen extrem hohen Preis. Nach ESPN-Angaben gehen die Erstrundenpicks 2027 und 2028 sowie ein Viertrundenpick 2027 nach Tennessee. Chicago erhält neben dem Defensive Tackle einen Fünftrundenpick 2028.

Die Details zum Blockbuster-Trade von Jeffery Simmons in der NFL

Der 29-Jährige hatte erst im Juni bei den Titans einen Dreijahresvertrag über 105,8 Millionen US-Dollar unterschrieben, 100 Millionen davon garantiert, und ist bis einschließlich 2030 gebunden.

Jeffery Simmons wurde von den Tennessee Titans zu den Chicago Bears getradet Jeffery Simmons wurde von den Tennessee Titans zu den Chicago Bears getradet © IMAGO/ZUMA Press

In sieben Saisonspielen gelangen ihm vier Sacks, in der vergangenen Spielzeit war der viermalige Pro Bowler mit Karrierebestwert von elf Sacks First-Team All-Pro.

Nach den Trades von Quenton Nelson zu den Seahawks und DeForest Buckner zu den 49ers ist es der nächste große Deal dieser Woche.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.