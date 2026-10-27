Die Seattle Seahawks verstärken ihre Offensive Line mit Quenton Nelson. Der langjährige Guard der Indianapolis Colts kommt im Tausch für zwei Draft Picks und soll den Super-Bowl-Champion sofort weiter nach vorn bringen.

Die Seattle Seahawks holen Quenton Nelson von den Indianapolis Colts. Mehreren US-Medien zufolge erhalten die Colts dafür einen Drittrunden-Pick 2027 sowie einen Fünftrunden-Pick 2028.

Der Trade betrifft einen der prägendsten Guards der vergangenen Jahre – und verschafft Seattle mitten im Kampf um die Playoffs prominente Verstärkung. Es ist ein echter Blockbuster-Trade!

Quenton Nelson wechselt zu den Seahawks Quenton Nelson wechselt zu den Seahawks © IMAGO/ZUMA Press Wire

Nelson steht im finalen Jahr seines Vertrags und war bei den Colts zuletzt Teil von Spekulationen über einen größeren personellen Umbruch.

Nelson ist einer der besten Spieler auf seiner Position

Indianapolis hatte in der vergangenen Woche General Manager Chris Ballard nach dem 2:4-Start entlassen. Mit dem Abgang des 30-Jährigen geben die Colts nun einen weiteren langjährigen Leistungsträger ab.

Der sechste Pick des Drafts 2018 wurde in seinen ersten drei NFL-Saisons jeweils ins First-Team All-Pro gewählt. Dazu kommen drei Berufungen ins Second-Team All-Pro und acht Pro-Bowl-Nominierungen. Und immer noch agiert er auf Top-Niveau. In den sieben Spielen dieser Saison hat Nelson lediglich sechs Pressures und keinen einzigen Sack zugelassen.

Bei Seattle dürfte Nelson für neue Verschiebungen in der Offensive Line sorgen. Gray Zabel und Anthony Bradford starteten beim Sieg gegen die Kansas City Chiefs auf Guard, während Left Tackle Charles Cross die Partie mit einer Knöchelverletzung vorzeitig beenden musste. Wie lange Cross ausfällt, ist offen. Die Seahawks wollen mit Nelson ihre Line für die Jagd auf die Playoffs und den zweiten Super-Bowl-Titel in Serie stabilisieren.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.