Texas verliert Trevor Goosby für den Rest der Saison. Die Knieverletzung des Left Tackles trifft auch Quarterback Arch Manning und könnte die Draft-Planungen beeinflussen.

Die Texas Longhorns müssen den Rest der Saison ohne Trevor Goosby auskommen. Der Left Tackle zog sich beim 34:27 gegen Ole Miss am Samstag eine Knieverletzung zu und wird nicht mehr spielen. ESPN-Reporter Pete Thamel berichtete unter Berufung auf Quellen über das Saisonaus des 21-Jährigen. Eine genaue Diagnose veröffentlichte Texas bislang nicht.

Head Coach Steve Sarkisian hatte unmittelbar nach der Partie bereits eine düstere Einschätzung abgegeben. Goosby musste im ersten Viertel vom Feld gebracht werden und kehrte nicht zurück. Für die Longhorns wiegt sein Ausfall besonders schwer, weil der 2,01 Meter große und 147 Kilogramm schwere Lineman die Blind Side von Quarterback Arch Manning absichert. Gegen Ole Miss übernahm Andre Cojoe für Goosby.

Verletzung auch mit Blick auf der Draft

Auch mit Blick auf die NFL ist die Verletzung überaus bitter. Goosby galt vor der Saison als einer der aussichtsreichsten Offensive-Tackle-Prospects für den Draft 2027 und wurde in frühen Prognosen sogar in den Top Ten geführt. In den Wettquoten auf den ersten Pick lag er zuletzt auf Rang 15. Ein Sprung an die Spitze erscheint durch die lange Pause nun kaum noch realistisch, an seiner grundsätzlichen Perspektive als Erstrunden-Pick ändert das zunächst aber nichts.

Goosby besitzt zudem noch ein Jahr NCAA-Spielberechtigung und könnte Texas 2027 erhalten bleiben, statt sich direkt für den Draft anzumelden. Berichten zufolge verdient er in dieser Saison mehr als eine Million US-Dollar durch NIL-Vereinbarungen. Ein noch lukrativeres Paket und die Chance, seinen Draft-Wert mit einer starken Saison wieder zu steigern, könnten eine Rückkehr attraktiv machen. Für Manning, dessen Leistungen in dieser Spielzeit schwankten, fällt mit Goosby zugleich ein zentraler Schutzspieler weg.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.