Schlimme Verletzung überschattet Chiefs-Sieg

Die Kansas City Chiefs drehen die Partie gegen die Las Vegas Raiders und Sieg. Eine schlimme Verletzung überschattet dabei die Partie.

Kenneth Walker hat die Kansas City Chiefs am Sonntag in der NFL zu einem 30:27-Sieg bei den Las Vegas Raiders geführt. Der Running Back erzielte in Woche vier zwei Touchdowns innerhalb von 20 Sekunden Spielzeit und stellte mit 177 Rushing Yards einen neuen persönlichen Bestwert auf.

Kansas City drehte die Partie mit 20 Punkten im vierten Viertel, nachdem Kicker Matt Gay Las Vegas knapp fünf Minuten vor Schluss per Field Goal mit 19:17 in Führung gebracht hatte. Raiders-Head-Coach Klint Kubiak hatte CBS-Reporterin Tracy Wolfson zur Halbzeit noch erklärt, sein Team werde das Spiel gewinnen.

Bitter für die Chiefs: Wide Receiver Tyquan Thornton bereitete Walkers ersten Touchdown mit einem 55-Yard-Catch vor, verletzte sich bei der Aktion aber wohl schwer am linken Unterschenkel. Nach ein Zweikampf mit seinem Gegenspieler stand der Fuß des Sportlers in einem unnatürlichen Winkel ab.

Chiefs fürchten schlimme Verletzung

Thornton wurde vom Feld gefahren, nach der Partie brachte Head Coach Andy Reid seine Sorge zum Ausdruck. „Das sieht nicht gut aus. Er fliegt mit uns zurück, danach wird er weiter untersucht“, so der Cheftrainer.

Und weiter: „Das ist hart, vor allem für jemanden wie Tyquan. Er ist ein großartiger Vater und Ehemann, seine Einstellung ist unglaublich. Er ist wichtig für das Team und eine Art Anführer dieser Gruppe. Nach dem starken Jahr, das er bislang spielt, und dann bei so einem tollen Spielzug – das ist für alle schwer mit anzusehen.“

Walker lief anschließend aus zwei Yards zur erneuten Chiefs-Führung in die Endzone. Nach einem Fumble der Raiders beim folgenden Kickoff bekam Kansas City den Ball direkt wieder und erhöhte durch Walkers 22-Yard-Lauf auf 30:19.

Knapper Sieg gegen die Raiders

Kirk Cousins verkürzte mit einem Touchdown-Pass auf Brock Bowers zwar noch, doch nach einem umstrittenen Catch von Tre Tucker und einem Spike fing Chiefs-Safety Xavier Nwankpa zehn Sekunden vor Schluss den Pass des Raiders-Quarterbacks ab.

Patrick Mahomes brachte 15 seiner 30 Pässe für 225 Yards und zwei Touchdowns an, Cousins verbuchte 365 Yards sowie zwei Touchdowns bei 31 von 52 angekommenen Pässen.

Die Chiefs haben in der kommenden Woche frei, ehe sie in Woche sechs die Los Angeles Chargers empfangen. Las Vegas tritt in Woche fünf bei den New England Patriots an.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.