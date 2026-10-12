Trade fix! Star-Receiver findet neues NFL-Team

Die Texans schnappen sich Cardinals-Receiver Marvin Harrison Jr. Vor allem sein neuer Passempfänger freut sich auf den Quarterback.

Besonderer Trade in der NFL. Die Houston Texans holen Marvin Harrison Jr. von den Arizona Cardinals und führen den Wide Receiver wieder mit Quarterback C.J. Stroud zusammen. Head Coach DeMeco Ryans bestätigte den Trade nach dem 26:3-Sieg gegen die Tennessee Titans mit einem kurzen Statement: „Ihr wollt es wissen, oder? Ja, wir haben Marvin Harrison geholt. Bis dann.“

Houston erhält neben Harrison einen Siebtrunden-Pick 2027, Arizona bekommt dafür einen Zweit- und einen Sechstrunden-Pick im Draft 2027.

Harrison war bei den Cardinals, die mit 21:45 gegen die Detroit Lions unterlagen, wegen des bevorstehenden Trades nicht im Kader. In der laufenden Saison verbuchte der 2024 an vierter Stelle gedraftete Receiver fünf Catches für 85 Yards und einen Touchdown.

Stroud freut sich auf Harrison

Stroud und Harrison kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Ohio State: 2022 fing Harrison mit Stroud als Quarterback 77 Pässe für 1.263 Yards und 14 Touchdowns.

Stroud blickt voller Vorfreude auf das Wiedersehen: „Ich glaube, er ist ein dynamischer Playmaker, läuft großartige Routen und kann praktisch jeden Ball fangen. Ich freue mich riesig darauf, mit ihm zu arbeiten. Ich habe ihn schon am College geliebt. Er ist wahrscheinlich der härteste Arbeiter, den ich in meinem Leben erlebt habe – und zudem ein großartiger Mensch abseits des Feldes.“

Der Quarterback ergänzte: „Ich freue mich, ihn hier zu haben, ihn mit dem System vertraut zu machen und ihn mit den anderen Jungs zusammenzubringen. Ich denke, das ist perfekt für ihn. Neuanfänge sind gut, deshalb freue ich mich, dass er bei uns ist.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.