Die Tennessee Titans hatten den Defensivspieler entlassen, nachdem er zu einer Waffe griff. Sein Ex-Coach nimmt ihn ein Stück weit in Schutz.

Headcoach Robert Saleh von den Tennessee Titans hat einen Zwischenfall bestätigt, bei dem einer seiner Spieler nach einem Trainingsstreit zu einer Schusswaffe gegriffen hat – und den Schuldigen zugleich in Schutz genommen. Der inzwischen entlassene Defensive Tackle Jordan Elliott hatte nach dem Zwischenfall mit Teamkollege J.C. Latham eine Waffe aus seinem Auto geholt, aber niemanden verletzt. Saleh sprach von einem „Hilferuf“ des 28-Jährigen.

Saleh spricht von Elliotts Hilferuf

Der Zwischenfall ereignete sich vergangenen Donnerstag auf einem Parkplatz der NFL-Franchise. Saleh äußerte sich bei seinem Statement dazu emotional und stellte die persönliche Situation Elliotts in den Vordergrund. „Er ist ein guter Mensch, hatte einen furchtbaren Aussetzer, den ich eher als einen Hilferuf denn als eine kriminelle Handlung sehe“, sagte er. Es sei „bedauerlich, wie es abgelaufen ist, aber was Jordan betrifft, sehen es die Leute in der Umkleidekabine und hier alle anders als die reflexartige Reaktion der Welt“.

Der Coach deutete an, dass hinter dem Vorfall möglicherweise tieferliegende persönliche Probleme stehen könnten. „Das ist ein Mann, der Vater ist, ein großartiger Ehemann. Ein Mann, der in seinem ganzen Leben nie ein Verbrechen begangen hat. Und er zog auf dem Parkplatz eine Waffe. Warum ist er aus der Spur geraten und hat eine Waffe geholt? Für mich sind das kleine Anzeichen eines Hilferufs. Offensichtlich passiert etwas Größeres.“

Franchise reagiert: Hilfe für Elliott

Saleh hob die Reaktion der Franchise und der Liga positiv hervor. Sie hätten „innegehalten, diese Fragen gestellt und jeden Punkt abgehakt, um ihm die Hilfe zu besorgen, die er braucht“, sagte der Coach und bezog sich auch auf zwei Suizidfälle von NFL-Spielern innerhalb des letzten Jahres.

„Sie könnten um Hilfe gerufen haben und alle haben es ignoriert. Ich sage nicht, dass er so weit war, aber diese Kids machen viel durch“, sagte er und hielt auch ein Plädoyer für Elliotts Charakter: „Meine Botschaft an die 31 anderen Teams lautet: Wenn ihr einen verdammt guten Defensive Tackle braucht, der den Laufangriff stoppt und euch bei einem Playoff-Lauf helfen kann, dann ruft mich an.“