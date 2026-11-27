Die NFL-Kabine sei "ein sehr heiliger Ort, und das sollten wir als Spieler nie aus den Augen verlieren", sagt die NFL-Ikone.

NFL-Ikone Tom Brady hat Footballstar Aaron Rodgers für dessen geräuschvollen Abgang bei den Pittsburgh Steelers kritisiert. „Niemand gewinnt, wenn die Familie sich streitet“, sagte der frühere Star-Quarterback und heutige TV-Experte bei Fox. Rodgers war am Mittwoch von den Steelers nach einem heftigen öffentlichen Angriff auf Headcoach Mike McCarthy entlassen worden.

„Die NFL-Kabine ist ein sehr heiliger Ort, und das sollten wir als Spieler nie aus den Augen verlieren“, meinte der siebenmalige Super-Bowl-Champion Brady. „Es ist ein Privileg, in dieser Kabine zu sein, wenn man mit seinen Teamkollegen kämpft, wenn man mit seinen Trainern kämpft, man immer als Team zusammen agiert. Es sollte nie der Ort sein, von dem aus private Dinge öffentlich werden.“

Rodgers war Anfang der Woche aus dem Kader der Steelers gestrichen worden und hatte daraufhin in der Pat McAfee Show Interna ausgeplaudert. McCarthy sei bei Teammeetings eingeschlafen, habe dabei auch „geschnarcht“, was durchaus regelmäßig vorkomme, sagte der 42-Jährige unter anderem.

Auch McCarthys Vorgänger Mike Tomlin, von 2007 bis 2026 Cheftrainer der Steelers, ist nicht glücklich mit der Situation. „Es bedrückt mich“, sagte Tomlin bei NBC: „Es ist ein einziges Desaster.“ Rodgers‘ Auftritt habe ihn „definitiv“ schockiert.

Pittsburgh hatte den viermaligen MVP auf die Waiverliste gesetzt, alle 31 anderen Teams hätten ihn unter Vertrag nehmen können – kein Klub griff zu. Rodgers, der seine Karriere nach der laufenden Saison beenden will, ist damit Free Agent.