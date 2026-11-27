Tom Brady ordnet den Streit zwischen Aaron Rodgers und den Pittsburgh Steelers ein. Dabei erinnert sich die NFL-Legende auch an ihre eigene Zeit unter Bill Belichick.

Tom Brady hat sich am Donnerstag zur öffentlichen Kritik von Aaron Rodgers an Steelers-Coach Mike McCarthy geäußert. Der frühere Quarterback betonte bei einer Übertragung von Fox Sports, dass Interna aus der Mannschaft nicht nach außen gehören.

Für Brady ist die NFL-Kabine „ein sehr heiliger Ort“. Er sagte: „Es ist ein Privileg, in dieser Kabine zu sein. Man kämpft mit seinen Teamkollegen. Man kämpft mit seinen Trainern. Man agiert immer als Team. Es sollte nicht der Ort sein, an dem private Dinge öffentlich werden.“

Tom Brady hat eine klare Meinung zum Zoff um Aaron Rodgers Tom Brady hat eine klare Meinung zum Zoff um Aaron Rodgers © IMAGO/Icon Sportswire

Zugleich lobte Brady Rodgers‘ Karriere, betonte aber, dass das Wohl des Teams über individuellen Interessen stehen müsse.

Brady: „Ich war kein perfekter Spieler“

Der frühere Quarterback verwies hierbei auf seine Zeit bei den New England Patriots, als es zwischen ihm und Trainer Bill Belichick Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte. „Ich war kein perfekter Spieler und er war kein perfekter Trainer, aber wir haben in diesem Sport Dinge erreicht, auf die wir heute sehr stolz sind“, sagte Brady. Die Beziehungen zu seinen Mitspielern und Trainern bedeuteten ihm mehr als Super-Bowl-Trophäen.

Bradys ehemaliger Mitspieler Rob Gronkowski zweifelt derweil daran, dass Rodgers noch einmal in der NFL auflaufen wird. „Für mich persönlich glaube ich nicht, dass er noch einmal in der NFL spielt“, sagte er bei Fox.

Gronkowski habe selbst Differenzen zwischen Brady und Trainern erlebt, sagte aber: „Er hat alles analysiert und es dann für sich behalten. Und er hat trotzdem das getan, was für das Team, seine Mitspieler und die Organisation am besten war.“

Rodgers nach öffentlicher Abrechnung entlassen

Rodgers hatte seinen Trainer nach seiner Degradierung auf die Bank öffentlich angegriffen und war anschließend von Pittsburgh entlassen worden. In der „Pat McAfee Show“ hatte Rodgers behauptet, McCarthy sei bei Besprechungen eingeschlafen und schaue zu wenig Videomaterial. Zudem habe der Coach sein Team in der Halbzeitpause versehentlich mit einem Ruf auf die Green Bay Packers eingeschworen. McCarthy bestätigte den Versprecher später.

Nach Informationen von Fox-Reporter Jay Glazer hatte Rodgers zuvor mehr Einfluss auf die Spielzugauswahl gefordert und mit der Bitte um seine Entlassung gedroht, sollte seine Vorstellung nicht umgesetzt werden. Die Steelers setzten ihn daraufhin auf die Bank.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.