NFL Munich Game: Star-Quarterback verletzt

Podolski? "Es klang, als käme eine Kanone aus seinem Fuß"

Drake Maye muss das Deutschland-Spiel der New England Patriots gegen die Detroit Lions früh verlassen. Für den Quarterback geht es angeschlagen in die Kabine.

Drake Maye hat sich beim NFL-Spiel der New England Patriots gegen die Detroit Lions in München (Hier geht es zum LIVETICKER) am Knöchel verletzt. Der Quarterback musste die Partie bereits im ersten Viertel verlassen und konnte anschließend nicht mehr weiterspielen.

Maye zog sich die Verletzung beim ersten Ballbesitz der Patriots zu. Lions-Verteidiger Aidan Hutchinson brachte ihn bei einem Sack zu Boden. Nachdem den Lions der erste Touchdown des Spiels gelungen war, startete der Star-Quarterback noch den zweiten Drive der Patriots, doch lag nach einem weiteren Tackling auf dem Boden.

New Englands Quarterback Drake Maye New Englands Quarterback Drake Maye © IMAGO/GEPA pictures

Mehrere verletzte Spieler in München

Anschließend ging Maye humpelnd in die Kabine. Ersatzmann Tommy DeVito übernahm auf der Quarterback-Position.

Es ist nicht die einzige Verletzung während des Munich Game, denn auch Hutchinson und Morgan Moses mussten das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.