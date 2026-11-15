NFL-Star verletzt sich in München beim Jubeln

Lions-Star Aidan Hutchinson verletzt sich in München beim Jubeln. Der Teamkollege von Amon-Ra St. Brown verschwindet wenig später mit Schmerzen in den Katakomben.

Ganz bittere Szene beim NFL-Spiel in München (JETZT im LIVETICKER): Defensiv-Superstar Aidan Hutchinson von den Detroit Lions verletzte sich bereits im ersten Viertel am rechten Bein – beim Jubeln!

Was war passiert? Der Defensive End hatte dem ersten Drive der New England Patriots mit einem Sack gegen Quarterback Drake Maye ein Ende gesetzt, ehe er aufstand, einige Meter nach vorne lief und zu einem Jubelsprung ansetzte.

Aidan Hutchinson verletzte sich ausgerechnet beim Jubeln Aidan Hutchinson verletzte sich ausgerechnet beim Jubeln © IMAGO/Icon Sportswire

Bei der Landung schien es, als würde das rechte Bein des 26-Jährigen leicht nachgeben – und Hutchinson griff sich direkt mit schmerzverzerrtem Gesicht an Knie und Unterschenkel.

NFL: Hutchinson auf Krücken in den Katakomben

Nach kurzer Behandlung durch die medizinische Abteilung der Lions konnte er zunächst aufstehen und selbständig vom Feld gehen, wo er an der Seitenlinie im blauen Zelt weiter untersucht wurde.

Einige Minuten später verließ Hutchinson das Zelt allerdings stark humpelnd wieder und machte sich auf den Weg in die Katakomben. Er wurde von den Lions zunächst als „questionable“ für eine mögliche Rückkehr auf den Platz gelistet. Anschließend war er in den Katakomben bereits umgezogen und auf Krücken zu sehen.

Immerhin: Dank Hutchinsons Sack mussten sich die Patriots zum Start in die Partie mit drei Punkten begnügen – und kurz darauf brachte ausgerechnet Wide Receiver Amon-Ra St. Brown die Lions bei ihrem ersten Drive mit dem ersten Touchdown eines deutschen NFL-Spielers auf deutschem Boden in Führung.