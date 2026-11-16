Aidan Hutchinson bringt in München den Patriots-Quarterback Drake Maye zu Fall - für beide mit üblen Folgen.

Die Dienstreise nach München hatte für zwei NFL-Stars böse Folgen: Defense-Starspieler Aidan Hutchinson hat sich beim 35:10-Sieg seiner Detroit Lions gegen die New England Patriots beim Jubeln einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, der Teamkollege des deutschen Matchwinners Amon-Ra St. Brown fällt bis zum Saisonende aus.

Vor seiner Verletzung hatte Hutchinson noch Patriots-Quarterback Drake Maye per Sack zu Fall gebracht und diese Aktion mit einem freudigen Luftsprung gefeiert. Bei der Landung knickte ihm das Knie weg.

Sack mit Folgen: Maye (unten) und Hutchinson Sack mit Folgen: Maye (unten) und Hutchinson © picture alliance/AP/SID/Lennart Preiss

NFL: Auch Maye verletzt sich schwer

Damit nicht genug des Unheils: Maye erlitt durch Hutchinsons Tackle nach erster Diagnose einen Knöchelbruch. Auch für den Spielmacher, der die Patriots in der Vorsaison in den Super Bowl geführt hatte, ist die Saison wohl beendet.

Für Hutchinson ist es die zweite schwere Verletzung binnen zwei Jahren. 2024 hatte er wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs am sechsten Spieltag den Rest der Saison verpasst.