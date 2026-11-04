Der Star-Linebacker war im Spiel gegen Minnesota beim einem Tackle verletzt worden - jetzt kommt seine Beweglichkeit zurück.

Football-Profi Jack Campbell von den Detroit Lions hat drei Tage nach seiner Verletzung im Spiel gegen die Minnesota Vikings aus dem Krankenhaus heraus Entwarnung gegeben. Er könne seinen Unterkörper wieder vollständig bewegen und mache auch bei der Beweglichkeit seines Oberkörpers Fortschritte, wird der 26-Jährige in einer Mitteilung seines NFL-Teams zitiert.

„Ich weiß, dass noch Arbeit vor mir liegt, aber ich bleibe sehr optimistisch. Ich nehme die Dinge einen Tag nach dem anderen, bleibe positiv und konzentriere mich darauf, besser zu werden. Mein Glaube an Gott war noch nie stärker“, sagte Campbell. Sein Headcoach Dan Campbell zeigte sich erleichtert: „Das sind gute Neuigkeiten, für die wir sehr dankbar sind“, sagte er auf der Team-PK am Dienstag.

Beim 19:15-Sieg war Campbell nach einem Tackle mit dem Kopf voran regungslos liegengeblieben und wurde vom Feld gefahren. Der Linebacker gehört zu den Topspielern seiner Mannschaft und befindet sich im ersten Jahr eines neuen Vertrags, der ihm bis 2030 81 Millionen Dollar einbringt.