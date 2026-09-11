Rückschlag für Star-Receiver

A.J. Brown fällt bei den New England Patriots offenbar länger aus. Der Receiver verpasst nach seiner Knöchelverletzung wohl mindestens vier Wochen - und das vor einem anspruchsvollen Programm.

Die New England Patriots müssen offenbar für längere Zeit ohne A.J. Brown auskommen. Der Wide Receiver zog sich bei der 10:13-Niederlage gegen die Seattle Seahawks am Mittwochabend nach übereinstimmenden US-Berichten eine hohe Knöchelverstauchung zu. Ein MRT am Donnerstag bestätigte demnach die Diagnose.

Brown wird den Berichten zufolge mindestens vier Wochen pausieren. Damit wäre der Receiver ein Kandidat für die Injured Reserve List, eine Entscheidung der Patriots steht aber noch aus. In Browns möglichem Ausfallzeitraum wartet auf New England ein anspruchsvolles Programm gegen Teams, die 2025 die Playoffs erreicht hatten.

A.J. Brown wird wohl mindestens vier Wochen ausfallen A.J. Brown wird wohl mindestens vier Wochen ausfallen © IMAGO/Icon Sportswire

Schweres Programm für die Patriots

In Week 2 empfangen die Patriots die Pittsburgh Steelers, anschließend stehen Auswärtsspiele bei den Jacksonville Jaguars und den Buffalo Bills an. Für Quarterback Drake Maye wird Browns Fehlen zur zusätzlichen Belastung: In Seattle unterliefen ihm im vierten Viertel drei Interceptions. Zudem ließ Romeo Doubs in der entscheidenden Phase einen wichtigen Pass fallen.

Doubs war in der Offseason die auffälligste Verstärkung der Patriots-Receiver. Ohne Brown braucht New England nun noch stärker einen verlässlichen Beitrag des Receivers, um die Offensive nach dem Fehlstart in Seattle in Gang zu bringen. Für Brown ist die Verletzung zugleich ein denkbar ungünstiger Beginn seiner Zeit bei den Patriots.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.