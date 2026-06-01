NFL: Titelaspirant schiebt Mecker-Star zu New England ab

SPORT1 01.06.2026 • 23:24 Uhr Blockbuster-Trade in der NFL: Die Eagles schicken Star-Receiver A.J. Brown weg. Er hatte sich einige Aussetzer geleistet.

Die Philadelphia Eagles trennen sich von Star-Receiver A.J. Brown und schicken ihn per Trade zu den New England Patriots. Philadelphia erhält dafür einen 2028 Erstrundenpick sowie einen 2027 Fünftrundenpick. Für Brown ist es ein Wiedersehen mit Head Coach Mike Vrabel, unter dem er bereits früher spielte.

Das Timing ist kein Zufall: Weil der Deal nach dem 1. Juni über die Bühne ging, verteilt sich Browns Dead Money auf zwei Jahre. Ein früherer Trade hätte deutlich mehr Nachteile für die Eagles gehabt. Sportlich hatte sich Philadelphia als Titelaspirant längst auf ein Leben ohne Brown vorbereitet. Im Draft griffen die Eagles an Position 20 zu und holten USC-Wide Receiver Makai Lemon. Dazu kamen Dontayvion Wicks per Trade sowie der erfahrene Marquise „Hollywood“ Brown als Free Agent.

Brown erlaubte sich mehrere Fehltritte

Nach dem Super-Bowl-Triumph Anfang 2025 wirkte das Verhältnis zwischen Brown und den Eagles in der vergangenen Saison zunehmend zerrüttet. Brown knackte in seinen ersten sieben Spielen nur zweimal die 100-Yard-Marke, dann bremste ihn eine Oberschenkel-Verletzung aus. In Woche 10 meldete er sich zwar zurück, kam aber nur auf 13 Yards – kurz darauf ließ er in einem Livestream seinem Frust freien Lauf.

Zwar fing sich der 28-Jährige sportlich wieder und legte drei 100-Yard-Spiele in Serie nach. Am Ende standen 78 Catches für 1.003 Yards und sieben Touchdowns – erneut eine 1.000-Yard-Saison. Doch die Stimmung blieb angespannt.

Den Tiefpunkt erlebte Philadelphia im NFC Wild Card Game gegen die San Francisco 49ers, als Nick Sirianni seinen Receiver an der Sideline lautstark zur Rede stellte. Brown kam während der 19:23-Niederlage nur auf drei Fänge für 25 Yards – das Aus im Titelrennen.