Die NFL kehrt nach München zurück. Eine der größten Herausforderungen bleibt der Rasen, der in der Vergangenheit schon für Kritik sorgte. Im SPORT1-Podcast Deep Dive erklärt NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth, worauf es bei der Vorbereitung ankommt.

„Wenn du auf einmal mit 50, 60 Kilogramm mehr Körpermasse auf dem Rasen bist, der für die Bundesliga top ist, heißt das nicht, dass das der richtige Rasen für ein NFL-Spiel ist.“ Mit diesen Worten bringt Alexander Steinforth im SPORT1-Podcast Deep Dive eine Herausforderung auf den Punkt, die die NFL bei ihren Gastspielen in Deutschland seit Jahren begleitet.

Am Sonntag (15. November, 15.30 Uhr) treffen die Detroit Lions und die New England Patriots in der Münchner Allianz Arena aufeinander. Zum dritten Mal wird das Stadion des FC Bayern zur Bühne für die US-Footballliga. Und erneut stellt sich die Frage, wie sich ein Spielfeld für zwei Sportarten mit unterschiedlichen Anforderungen vorbereiten lässt. Der Rasen müsse eine „Top-Qualität“ haben, es sei bei den Veranstaltern eine „Riesen-Diskussion“, meint Steinforth.

Alexander Steinforth spricht im SPORT1-Podcast über die großen Herausforderungen des Münchner Rasens Alexander Steinforth spricht im SPORT1-Podcast über die großen Herausforderungen des Münchner Rasens © IMAGO/Schüler

Der General Manager der NFL für Deutschland, Österreich und die Schweiz weiß um die Schwierigkeiten. „Da haben wir Greenkeeper, die aus den USA immer einfliegen“, berichtet er. Die Qualität des Rasens sei „wahrscheinlich eines der meistdiskutierten Themen“.

NFL-Stars beschwerten sich bereits über München

Wie groß die Unterschiede sein können, zeigte sich bereits bei der NFL-Premiere 2022. Beim 21:16-Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks rutschten zahlreiche Spieler auf dem damaligen Naturrasen aus. Auch Quarterback-Legende Tom Brady verlor bei einem Spielzug den Halt, als er einen Pass fangen wollte.

Die Reaktionen fielen deutlich aus. Der damalige Seahawks-Trainer Pete Carroll beklagte die schwierigen Bedingungen. Sein Spieler Bruce Irvin schimpfte anschließend auf X: „Die NFL lässt uns zehn Stunden fliegen, damit wir auf so einem schlimmen Feld spielen. Das ist doch verrückt.“

DEINE MEINUNG

Auch Buccaneers-Receiver Mike Evans legte im Januar 2023 nach. München sei der schlechteste Rasenplatz gewesen, auf dem er je gespielt habe: „Es war eine tolle Erfahrung, aber der Platz selbst war unglaublich schlecht und gefährlich.“

Die Qualität eines Rasens entscheidet sich auch daran, wer auf ihm spielt. Footballspieler müssen bei explosiven Antritten, schnellen Richtungswechseln und körperbetonten Zweikämpfen ausreichend Halt finden – und tragen dabei deutlich mehr Gewicht mit sich. Ein Offensive Lineman kann über 150 Kilogramm auf die Waage bringen.

Auch Goretzka kritisierte den Rasen

Doch auch nach dem NFL-Gastspiel blieb das Münchner Grün ein Streitthema. Die Spielfläche bereitete im anschließenden Bundesliga-Betrieb Probleme. Im April 2023 beklagte der damalige Bayern-Profi Leon Goretzka: „Wir haben schon alle die längsten Stollen, die erlaubt sind. Trotzdem ist es schwierig.“ Im Sommer stellte der Rekordmeister schließlich auf einen stabileren Hybridrasen um.

Wie aufwendig der Wechsel zwischen den Sportarten sein kann, zeigte sich auch in Frankfurt. Nach zwei NFL-Spielen im November 2023 musste der stark beanspruchte Hybridrasen ausgetauscht werden. Der kurzfristig verlegte Naturrasen bereitete anschließend über Monate Probleme. Beim DFB-Länderspiel gegen die Niederlande im März 2024 sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar von einer „Katastrophe“.

In München zeigte die Umstellung dagegen Wirkung: Beim zweiten NFL-Gastspiel 2024 blieb eine vergleichbare öffentliche Rasendebatte aus. Nach der Partie wurde der Untergrund dennoch erneuert. Auch für das kommende Spiel ist ein anschließender Rasentausch vorgesehen.

NFL setzt auf gewohnte Bedingungen

Für Steinforth ist der Rasen ein Teil einer größeren organisatorischen Aufgabe. Die NFL möchte ihren Mannschaften bei internationalen Spielen möglichst dieselben Abläufe bieten wie in den USA.

„Es ist auch unsere Aufgabe, dass wir ihnen das Gefühl geben, dass die Abläufe im besten Fall genauso sind, wie sie es von Zuhause kennen“, erklärt er im SPORT1-Podcast. Dazu gehören neben der Spielfläche auch die Kabinen, das Stadionbranding und das Unterhaltungsprogramm.

Für das diesjährige Munich Game wird die Allianz Arena entsprechend umgebaut. Da das Fußballfeld für American Football zu kurz ist, muss die Spielfläche hinter den Toren verlängert werden. Hinzu kommen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, die Football-Torpfosten sowie Anpassungen der Kabinen und Arbeitsbereiche.

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Steinforth betont, wie wichtig die Zufriedenheit der Mannschaften für die internationalen Pläne der Liga ist. Sollten sich Eigentümer, Teams und Trainer über die Bedingungen beschweren, könne das die Austragung künftiger Spiele gefährden.

Nach der NFL wartet schon die Bundesliga

In diesem Jahr kommt eine weitere Herausforderung hinzu. Nur fünf Tage nach dem Duell zwischen Detroit und New England empfängt der FC Bayern am 20. November den 1. FC Köln in der Bundesliga.

Der Rasen muss deshalb unmittelbar nach dem NFL-Spiel vollständig ausgetauscht werden. Während für die Vorbereitung des Football-Gastspiels rund zwei Wochen zur Verfügung standen, bleibt für den Rückbau deutlich weniger Zeit. Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth blickt der Aufgabe dennoch zuversichtlich entgegen. „Wir wissen, dass das in der kurzen Zeit gut funktionieren wird“, erklärte er Ende Oktober.

Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sollen dabei helfen. Schließlich ist München längst ein fester Bestandteil der . Bereits 2028 soll die Liga erneut in die Allianz Arena zurückkehren.