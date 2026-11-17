Nach dem NFL-Spiel in München sorgt der Rasen für Diskussionen. Patriots-Coach Mike Vrabel widerspricht der Einschätzung seines Spielers Milton Williams.

Die Verletzungen von Drake Maye und Aidan Hutchinson beim NFL-Spiel in München haben eine Debatte über den Rasen ausgelöst. Milton Williams von den New England Patriots machte den Untergrund nach der Partie am Sonntag für die Ausfälle verantwortlich. Sein Trainer Mike Vrabel widersprach dieser Einschätzung am Montag.

Quarterback Maye verletzte sich bei der 10:35-Niederlage gegen die Detroit Lions am Knöchel. Lions-Defensive-End Hutchinson hatte ihn im ersten Viertel zu Boden gebracht und zog sich beim anschließenden Jubel eine Knieverletzung zu. Beide konnten nicht weiterspielen.

Erste Untersuchungen ergaben laut NFL Network bei Hutchinson einen Kreuzbandriss im rechten Knie, der seine Saison beendet. Bei Maye befürchten die Patriots laut ESPN einen Knöchelbruch und ebenfalls das mögliche Saison-Aus.

Williams kritisiert den Platz – Vrabel widerspricht

Patriots-Defensive-Tackle Williams hatte nach dem Spiel deutliche Worte gewählt. „Zwei Topspieler dieser Liga haben sich auf diesem Platz wahrscheinlich Verletzungen zugezogen, die ihre Saison beenden“, sagte er laut dem Boston Herald. „Er war schlecht. Aber wie gesagt, ich suche keine Ausreden. Die Lions haben ihre Aktionen umgesetzt. Sie haben auf demselben Platz gespielt wie wir und mehr Spielzüge gemacht als wir. Dafür gebührt ihnen Anerkennung.“

Vrabel sah zumindest bei der Verletzung seines Quarterbacks keinen Zusammenhang mit dem Untergrund. „Ich glaube nicht, dass Drake Mayes Verletzung durch den Rasen verursacht wurde“, sagte der Patriots-Coach. „Und wir haben auch andere Spieler gesehen, die gejubelt haben oder hochgesprungen sind und bei der Landung Probleme bekommen haben. Der Platz war für beide Teams derselbe, und so war er nun einmal.“

Ob der Rasen unabhängig von den Verletzungen problematisch war, ließ Vrabel offen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.