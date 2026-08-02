Packers feuern deutschen Kicker Lenny Krieg nach nur 48 Stunden

SID 02.08.2026 • 06:06 Uhr Krieg sollte im Trainingslager mit Trey Smack um einen Platz im Team kämpfen. Nach nur zwei Tagen trennten sich die Packers vom gebürtigen Berliner.

Der deutsche Kicker Lenny Krieg ist von den Green Bay Packers aus der National Football League (NFL) nach nur 48 Stunden entlassen worden. Wie die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin bestätigte, wurde dem gebürtigen Berliner gekündigt, um Platz für Verstärkung auf einer anderen Position zu schaffen.

Packers entlassen IPP-Kicker Krieg

Der 23-Jährige hatte im Trainingslager die Chance bekommen, mit Rookie Trey Smack um einen Platz im Team zu kämpfen. Nach nur zwei Tagen trennten sich die Packers nun von Krieg, um die Möglichkeit zu haben, Long Snapper Cal Adomitis sowie Wide Receiver Kaden Prather zu verpflichten.