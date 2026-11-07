NFL-Star Anzalone neidisch auf Munich Game: „Ein bisschen komisch“

Mitte November bestreiten die Detroit Lions und die New England Patriots ein Spiel in München. Darauf blickt Bucs-Star Alex Anzalone durchaus mit etwas Neid. Der deutschen Football-Gemeinde kann er schließlich viel abgewinnen.

Alex Anzalone von den Tampa Bay Buccaneers blickt etwas neidisch auf das bevorstehende Munich Game der NFL zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots.

Schließlich ist der Linebacker inzwischen seit 2017 in der NFL unterwegs – doch ein International Game, also ein Ligaspiel außerhalb der USA, erlebte Anzalone nur in seinem allerersten Jahr, damals noch als Rookie in London.

Alex Anzalone hat erst ein International-Game absolviert Alex Anzalone hat erst ein International-Game absolviert © IMAGO/Icon Sportswire

NFL: Das sagt Anzalone zum Munich Game

SPORT1 sprach den 32-Jährigen in einer digitalen Medienrunde darauf an, ob er sich wünschen würde, eines Tages auch auf deutschem Boden zu spielen. „Ganz sicher! Ich habe damals in meinem Rookie-Jahr das London Game gespielt und seitdem hatte ich kein internationales Spiel mehr. Das ist, um ehrlich zu sein, echt ein bisschen komisch“, antwortete Anzalone.

Am 15. November (15.30 Uhr) kämpfen die Lions und die Patriots in der Allianz Arena um den Sieg. Es ist das dritte Mal, dass das weltweit größte Football-Spektakel für eine Partie ins Stadion des FC Bayern München einzieht. 2024 trafen die New York Giants auf die Carolina Panthers, bereits 2022 hatten sich die Seattle Seahawks und die Buccaneers – Anzalones jetziges Team – duelliert.

Doch damals stand der 32-Jährige noch für die Lions auf dem Feld – ausgerechnet sie sind nun ihrerseits mit dem Gastspiel in München dran. Bis 2025 hatte Anzalone noch für die Lions gespielt. Es will also bisher noch nicht so recht klappen mit dem Linebacker und Spielen auf ausländischem Terrain.

DEINE MEINUNG

NFL-Star lobt deutsche Fans: „Es ist cool, das zu sehen“

Dabei kann Anzalone der deutschen Football-Kultur, die unter anderem durch die International Games in München, Frankfurt und Berlin enorm gewachsen ist, viel abgewinnen: „Ich weiß, dass es dort eine starke NFL-Fanbase gibt. Es wächst immer weiter“, erklärte er auf SPORT1-Nachfrage. „Es herrscht ein großes Verständnis für das Spiel vor, sie verstehen Football tatsächlich. Es ist echt cool, dieses Wachstum zu sehen.“

Mit einem München-Besuch muss sich Anzalone aber wohl oder übel noch etwas gedulden: Das nächste Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt ist erst für 2028 angesetzt. 2027 gastiert die NFL aber erneut im Berliner Olympiastadion. Paarungen sind noch keine bekannt. Die Spiele in Deutschland sind Teil der NFL International Series, bei der etliche Spiele der Regular Season weltweit ausgetragen werden.

Wer weiß, ob der Linebacker dann in Zukunft den deutschen Fans seine Fähigkeiten in der Defense beweisen kann. Anzalone war jüngst zum Defensive Player of the Week der NFL gewählt worden, nachdem er bei einer irren Regenschlacht zwischen den Lions und den Atlanta Falcons gleich zwei Interceptions verzeichnen konnte. Das passte ins Bild: Im gesamten Match brachten beide Teams keinen einzigen Pass an den Mann, so sehr schüttete es.

„Weder als Kind, noch im College oder der NFL habe ich so ein Spiel erlebt. So wenige Pässe, so viel Regen“, lachte Anzalone. Am Ende setzten sich die Buccaneers mit 16:0 durch, die Punkte erzielten sie durch reine Laufarbeit und einige Field Goals.