Nach mehr als 1000 Tagen meldet sich Superstar Aaron Donald zurück

Aaron Donald setzt bei den Los Angeles Rams ein Ausrufezeichen. Dem zurückgekehrten Defensive Tackle gelingt gegen die Arizona Cardinals eine besondere Aktion.

Aaron Donald hat seinen ersten Sack seit der Rückkehr aus dem Ruhestand geschafft. Der Defensive Tackle der Los Angeles Rams brachte am Sonntag bei den Arizona Cardinals deren Quarterback Carson Beck zu Beginn des zweiten Viertels zu Boden. Damit beendete er eine lange Durststrecke.

Donald war zuvor an Silvester 2023 ein Sack gelungen – vor 1050 Tagen. In seinen ersten sieben Spielen nach dem Comeback war er ohne Sack geblieben. Nun steht er bei 112 Sacks in seiner Karriere.

Donald muss fast vier Jahre warten

Die Aktion beendete einen Ballbesitz der Cardinals, der nach der zehnten Interception von Rams-Quarterback Matthew Stafford in dieser Saison begonnen hatte. Mitte des zweiten Viertels führte Arizona mit 6:3. Dann sorgte Donald für die Wende. Bereits zur Pause kam das Superteam mit 17:6 auf die Siegerstraße. Nach der Halbzeit drehten die Rams weiter auf und gewannen deutlich.

In der überragenden NFC West war der Sieg für die Rams überlebenswichtig. Immer noch stehen sie nur auf Rang drei und könnten die Playoffs verpassen. Die San Francisco 49ers scheinen mit einer Bilanz von 8:1 enteilt. Auch die Seattle Seahawks sind mit 6:4 noch vor den Rams.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.