NHL: Leon Draisaitl über Edmonton Oilers, Olympia und MVP-Wahl

Draisaitl: Ich habe ihn ein wenig bei der U20-WM in Edmonton letztes Jahr verfolgt. Er ist schon jetzt für sein Alter ein sehr solider, großer, starker Verteidiger. Ich hoffe natürlich, dass er den Sprung in die NHL so schnell wie möglich schafft und würde mich freuen, wieder einen Deutschen in der Mannschaft zu haben.